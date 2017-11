Avogados galegos asesorarán gratuitamente a persoas afectadas polos incendios forestais

Os avogados galegos ofrecerán asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais rexistrados en Galicia o pasado mes de outubro, de acordo coa decisión adoptada no último pleno do Consello da Avogacía Galega celebrado a iniciativa do Colexio de Avogados de Lugo.

Loita contra o lume en Zamáns (Vigo), en plena onda de incendios en Galicia a mediados de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

Segundo informa, este asesoramento estenderase aos supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado como resultado dun convenio asinado entre o Consello da Avogacía e a Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Ademais, precisa que "se ademais do asesoramento é preciso realizar algunha reclamación en vía xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da quenda de oficio para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio pola Comisión de Xustiza Gratuíta que depende da Consellería de Xustiza".

Respecto desta iniciativa, o presidente do Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo, asegura que se trata de pór a disposición dos afectados "todos os recursos, facendo uso da colaboración tanto coa Consellería de Presidencia como a de Infraestruturas".