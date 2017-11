Os sindicatos UXT, CIG e CC.OO. denunciaron este venres a "volatilidade" do emprego en Galicia despois de coñecerse que o número de parados incrementouse en outubro en 1.846 persoas en Galicia, o que supón un 1% máis se se compara co mes anterior, até contabilizar 185.903 demandantes de traballo anotados.

No entanto, se se contrasta con outubro de 2016, supón un descenso en 13.037 persoas, unha caída do 6,55%, segundo os datos que difundiu este venres o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Respecto diso, nun comunicado remitido aos medios, UXT asegurou que as cifras coñecidas este venres evidencian que a "débil recuperación do emprego está relacionada con actividades estacionales e temporais, moi ligadas a trimestres como os do verán".

O sindicato tamén criticou que "a discriminación por sexo perdura e faise máis evidente na evolución do desemprego interanual" xa que, segundo indicou, hai 79.574 homes en paro, fronte a 106.329 mulleres. Ademais, asegurou que, xunto coas mulleres, os mozos tamén son os grandes prexudicados da "debilidade" do mercado laboral galego xa que, entre os menores de 25 anos, subiu nun 5,1%.

"VOLATILIDADE"

Pola súa banda, a Confederación Intersindical Galega (CIG) considerou que os datos de paro rexistrado no mes de outubro volven constatar a volatilidade do emprego. "A pesar de asinarse case 100.000 contratos nun só mes, aumenta o número de empregados en caso 2.000", indicou.

O sindicato nacionalista responsabilizou desta situación ás "nefastas políticas económicas e laborais" dos gobernos españois e galego, en mans do PP, e a unhas "reformas laborais que tiñan como único obxectivo proporcionar man de obra barata á patronal".

Ademais, CC.OO. asegurou que as cifras fan prever que 2017 volverá ser un ano perdido para o emprego en Galicia. "Os datos na Comunidade autónoma son peores que na media estatal, elemento que debería convidar o presidente da Xunta á reflexión", manifestou a secretaria de Emprego de CC.OO, Maica Bouza.

Para a sindicalista, se a Xunta "segue primando o cumprimento dos obxectivos do déficit en lugar de loitar por mellorar as condicións de vida da cidadanía", os galegos seguirano "pagando" cunha "situación peor que a media española".