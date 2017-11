O vigués David Regades pugnará por liderar o PSOE de Pontevedra fronte a tres edís da órbita de Gonzalo Caballero

O concelleiro vigués David Regades; o portavoz socialista no Concello de Pontevedra, Agustín 'Tino' Fernández; o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz; e o edil redondelano Eduardo Reguera formalizaron as súas precandidaturas para participar nas primarias nas que se elixirá, a principios de decembro, ao novo secretario xeral do PSdeG na provincia de Pontevedra.

David Regades é concelleiro no Concello de Vigo desde 2011 (antes foi xefe de gabinete do alcalde, Abel Caballero) e forma parte do círculo máis próximo ao rexedor olívico e á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Trátase dun destacado un militante da agrupación socialista viguesa que apoiou a Susana Díaz nas primarias do PSOE a nivel federal e a Juan Díaz Villoslada nas primarias galegas que perdeu fronte a Gonzalo Caballero.

Regades explicou este venres, en declaracións aos medios, que decidiu porse "a disposición" do seu partido e de todos os militantes, aspirando á secretaría provincial co obxectivo de levar ao PSdeG a ser "a primeira forza nas próximas eleccións municipais" na súa provincia. "Isto para min é un acto de responsabilidade, vou defender aos que menos teñen, froito das políticas máis tóxicas do PP", proclamou, e pediu a "confianza" dos seus compañeiros.

Así mesmo, o edil da cidade olívica fixo un "chamamento á unidade" da súa formación política e prometeu "ilusión e dedicación" para conseguir esa unidade porque, incidiu, é firme defensor do "traballo en equipo".

RESTO DE CANDIDATOS

Tamén formalizaron a súa precandidatura o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz; o portavoz no Concello de Pontevedra, Agustín Fernández; e o concelleiro socialista de Redondela, Eduardo Reguera. Todos eles apoiaron a Pedro Sánchez e a Gonzalo Caballero nos procesos de primarias a nivel estatal e galego.

Andrés Díaz sinalou, en declaracións a Europa Press, que a súa intención ao aspirar á secretaría provincial é a de lograr un "proxecto integrador" para que o PSOE en Pontevedra "colla músculo e forza, que o vai a necesitar". Nese proceso, insistiu, "caben todos" e prometeu "traballar polo consenso" desde agora mesmo.

Nesa liña, tanto Díaz como Reguera e Fernández (que non quixeron facer declaracións) son conscientes de que están condenados a entenderse e, fontes do partido consultadas por Europa Press dan por feito que as súas tres candidaturas confluirán nunha única.

Esa confluencia virá determinada tanto por unha cuestión de posicionamento político interno --para que a nova dirección provincial siga a liña de "renovación" impulsada por Pedro Sánchez e Gonzalo Caballero-- como pola dificultade de que todos eles poidan reunir o número mínimo de avais esixido: un 20 por cento dos militantes da provincia, que son 2.844, o que supón as firmas de 568 afiliados.