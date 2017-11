Unha nena, ferida grave ao ser atropelada en Vigo

Unha nena resultou ferida grave na tarde deste venres ao ser atropelada en Vigo, segundo informa o 112. Os feitos producíronse na rúa Pateira, á altura do número 16.

O 112 tivo constancia do ocorrido ás 14,45 horas a través do aviso do 061-Urxencias Sanitarias ás 14:45 horas. Enseguida, informou á Policía Local, a Protección Civil e aos Bombeiros de Vigo.

Por outra banda, unha colisión en Carnota (A Coruña) na que se viron implicados tres coches provocou que unha persoa resultase ferida, segundo informa o 112. A vítima tivo que ser trasladada ao hospital de Cee.

O accidente ocorreu no punto quilométrico 22.800 da AC-550. Foi o persoal do 061-Urxencias Sanitarias quen alertou do sinistro ao 112 ás 14,25 horas.

Nese momento, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias pasouse o aviso á Policía Local, á Garda Civil de Tráfico, ao GES de Muros, a Protección Civil e ao servizo de mantemento da estrada.

En Mos (Pontevedra), unha saída de vía saldouse cunha persoa ferida. O accidente tivo lugar na A-55, concretamente no punto quilométrico 9, sentido norte.

Un particular contactou co 112 para dar conta do sucedido ao fío das 16:20 horas. Indicou no seu relato que un coche chocara contra a mediana e engadiu que o condutor do turismo estaba fóra do vehículo e que, nese momento, chegaba unha ambulancia ao lugar.

Con estes datos, o 112 puxo os feitos en coñecemento da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil, dos Bombeiros de Ou Baixo Miño e do servizo de mantemento da estrada. Finalmente a vítima foi trasladada ao hospital Álvaro Cunqueiro.