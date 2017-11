O sindicalismo de clase "das distintas nacións do Estado español" emitiu este venres un comunicado conxunto co que esixe liberdade para os detidos en relación co 'procés' catalán.

En concreto, o comunicado asínano Confederación Intersindical, Confederación Intersindical Galega (CIG), COS Països Catalans, CSI Asturies, CUT Aragon, CUT Galiza, ELA Euskal Herria, ESK Euskal Herria, FSOC Canarias, IAC Catalunya, Intersindical CSC, Intersindical Valenciana, LAB Euskal Herria, SAT Andalucia, STEI Balears e STEILAS.

En apoio e solidariedade co pobo de Cataluña, estas centrais recoñecen "a lexitimidade democrática das decisións e acordos tomados polas institucións catalás, amparadas no Parlament de Catalunya, espazo de representación política soberana do seu pobo, elixido democraticamente".

Manifestan o seu "máis enérxica repulsa ante a aplicación, por parte do Estado español, do artigo 155 da Constitución Española, destituíndo a un goberno lexítimo e democraticamente elixido e anulando de facto o auto goberno de Catalunya e, por tanto, as súas institucións". Ao seu xuízo, esta aplicación "vén ser un auténtico golpe de estado á democracia".

Denuncian ademais "a persecución xudicial e a represión contra a cidadanía de Catalunya", que na súa opinión "concretouse coas detencións dos presidentes da ANC e OMNIUN Cultural, a detención do vicepresidente e oito consellers e coa citación xudicial do president Carles Puigdemont, do resto do goberno e da Mesa de Parlament de Catalunya ademais da detención de persoas que denunciaron nas redes sociais a actuación policial do pasado 1 de outubro".

O comunicado reproba "unha escalada que parece non ter límites e que pode levar a un proceso de importantes consecuencias políticas, onde non só se cuestiona o dereito de auto-determinación dos pobos, senón tamén se vulneran dereitos civís fundamentais, como a liberdade de expresión e manifestación".

"E todo isto impulsado, paradoxalmente, polo goberno máis corrupto de Europa co apoio cómplice, ben por acción, ben por omisión, doutras forzas políticas reféns do réxime do 78 e da súa anacrónica monarquía", lamentan.

Así, mostran o seu "apoio ao pobo de Catalunya, que se enfronta a un estado profundamente antidemocrático que se negou, durante máis de 10 anos, a dialogar e a buscar unha saída pactada ao conflito". "Non houbo ningún interese en facelo, por ese motivo recorreuse ao Tribunal Constitucional o Estatut aprobado polo Parlament catalán, as Cortes Españolas e aprobado en referendo polas catalás e cataláns", subliñan as mencionadas organizacións.

Entenden, así mesmo, que "por ese motivo negouse a convocatoria dun referendo pactado entre todas as partes para que a cidadanía catalá póidase expresar sobre o seu futuro".

Finalmente, estes sindicatos comprométense a seguir apoiando "as decisións que libre, democrática e pacíficamente vaia tomando o pobo de Catalunya", porque cren que "non é posible un cambio social transformador sen superar o réxime do 78".