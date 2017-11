O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, expuxo este venres á Xunta que "dea audiencia" ás institucións provinciais para coñecer a súa opinión sobre os proxectos que prevé desenvolver no territorio. "As provincias non son só circunscricións electorais", subliñou.

Manuel Baltar, no Parlamento | Fonte: Europa Press

Así o dixo durante a súa comparecencia na Cámara para presentar os seus orzamentos para 2018, aprobados o pasado mes de setembro e dotados duns 80,7 millóns de euros. "Somos a primeira administración pública de España en sacalos adiante", reivindicou, antes de sinalar que estas contas reflicten o seu "compromiso" con "o futuro" de Ourense.

Segundo detallou, nos orzamentos provinciais se prima, entre outras cuestións, a aposta pola creación de emprego, as obras e investimentos nos municipios, as actividades enfocadas á mocidade, a vontade de revitalizar a demografía, o apoio ao termalismo e a defensa da cultura propia.

Ademais, após reclamar unha vez máis que as deputacións inclúanse como destinatarias do Fondo Galego de Cooperación Local, Baltar Blanco sostivo que os principios de "rendición de contas" e "transparencia" presiden a súa acción política. "Porque gobernamos para os veciños", manifestou, antes de proclamar que a súa vocación é "seguir facendo máis Ourense".

"ORDE DE AFASTAMENTO"

Estas explicacións non convenceron á deputada do BNG Noa Presas, quen observou que estas contas unicamente benefician aos cargos do PP. "Renuncian a investir en nada que non sexan vostedes mesmos", espetou a Baltar, a quen acusou de gobernar a deputación "coma se dunha corte medieval tratásese".

Despois de pór de manifesto que a de Ourense é a administración provincial que "máis gasta nos seus órganos de goberno", engadiu que tamén é a que máis fondos destina ao seu funcionamento. De feito, recalcou que esta partida, sumada á de persoal, supón "máis do 50 por cento" do seu orzamento.

"É intolerable", concluíu a nacionalista, á vista de que en Ourense hai "unhas 5.000 familias que dependen do banco de alimentos" e das numerosas "dificultades" socioeconómicas da súa provincia; e xulgou que Manuel Baltar "debería ter unha orde de afastamento de calquera institución pública".

"A XUSTIZA ESTÁ A CERCARLLE"

Tampouco a socialista Noela Blanco aceptou a versión do presidente da Deputación ourensá, a quen acusou de levar o "nepotismo" até a extinción da vaga de incendios ao denunciar que "o primeiro" que se encargou ás brigadas foi "arrefriar as zonas próximas ás propiedades" dos dirixentes provinciais.

Aínda que admitiu que diso tivo coñecemento a través de "rumores", o que constatou é que 19 días despois de que en Carballeda de Avia, onde goberna o PSOE, falecese unha persoa nos incendios, o presidente provincial non se puxo en contacto co alcalde. "Non ten corazón nin vergoña", reprochoulle.

A iso sumou que en organismos como o Inorde só se destina a investimentos "o 0,24 por cento", xa que o resto divídese entre gasto corrente e soldos. "É para o desenvolvemento do PP, non da provincia", seguiu na liña aberta por Noa Presas, e concluíu que "a Xustiza está a cercar" a Baltar ante "a descarada utilización da Deputación" que está a facer.

"Pode ir de moderno e de vangardista, pero a súa xestión é arcaica e decimonónica e delátalle", apostilou Blanco, para quen, após "décadas da saga" Baltar, requírese un cambio que saque á provincia de "a marxinalidade económica, política e social" na que se atopa. "Se quere comprometerse co futuro de Ourense, por favor, marche canto antes", soltoulle.

"TOMADURA DE PELO"

A continuación, o representante de En Marea no debate, Davide Rodríguez, sumouse ás críticas á repartición "discrecional" de axudas aos concellos en función da súa cor política e ao feito de que a partida de persoal consuma máis recursos que a de política social.

Precisamente, subliñou que é a institución provincial que menos asigna a este fin, pois, aínda que se inclúan nesta cuantificación os fondos dedicados a termalismo, "toca a 30 euros por barba" para os ourensáns. Para ofrecer un contraste, indicou que en Manzaneda, municipio que rexía até converterse en deputado, a política social supuña "uns 300 euros por habitante".

Outro aspecto no que reparou o parlamentario da formación rupturista é o escaso peso dos fondos destinados ao medio rural nunha provincia eminentemente "agrogandeira" e que está a sufrir "a seca, as xeadas, os incendios, a saraiba e a avispilla". E é que en total se achegan 776.000 euros, o que supón, censurou, "un 1,5 por cento" das contas.

"É unha tomadura de pelo", finalizou, non sen sinalar, a colación das críticas de Noela Blanco, que até Carballeda de Avia acudiu "un deputado provincial" do equipo de goberno que ía "ofrecendo aos veciños arranxar os camiños" que quedaran danados polo lume "cunha pa da Deputación".

"XESTIÓN EFICIENTE"

Fronte ás críticas da oposición, o deputado popular César Fernández Gil non só destacou a "xestión eficiente" que se demostra coa previsión de supresión da débeda senón dos servizos que presta a Deputación ourensá.

É máis, recriminou aos grupos que censurasen o gasto en persoal do ente provincial sen "querer falar" de que eses traballadores están para prestar servizos e para "cooperar" coas administracións locais.

Pola súa banda, para pechar o debate, Baltar Blanco respondeu que o gasto nos órganos de goberno "arránxase facilmente", sobre todo porque desa partida saen tamén os asesores de todos os grupos e as dietas. E, a modo de exemplo, indicou que o BNG ten "dous asesores" para un deputado, pois o "afastamento" fixérono os ourensáns dos nacionalistas.