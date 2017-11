Galicia xerou 1,1 millóns de toneladas de residuos urbanos en 2015

Galicia xerou 1,1 millóns de toneladas de residuos urbanos no ano 2015, o que a sitúa no sexto posto no ranking de comunidades autónomas en acumulación de residuos en termos absolutos, por detrás de Andalucía (4,2 millóns de toneladas), Cataluña (3,5 millóns de toneladas), Madrid (2,3 millóns de toneladas), Comunidade Valenciana (2,2 millóns de toneladas) e Canarias (1,3 millóns de toneladas).

Folga do lixo en Lugo | Fonte: Europa Press

O Instituto Nacional de Estatística (INE) corrixiu este venres os datos que ofrecera o pasado martes sobre a xeración de residuos en España e as comunidades autónomas, que cambia deste xeito o lugar que ocupa Galicia en xeración de residuos.

De feito, a Consellería de Medio Ambiente xa se puxo en contacto ese mesmo día co Ministerio do ramo para solicitar que se modificasen os datos, xa que advertiu de que eran "erróneos".

Segundo recolle a estatística corrixida, cada galego xerou en 2015 un total de 419,4 quilos de residuos urbanos, o que significa que os galegos son os terceiros que menos lixo xeran, xa que só os rioxanos (405,7 quilos) e madrileños (363,8) orixinaron menos lixo.

Este dato, ademais, aproxímase aos 398 quilos de residuos urbanos que contabiliza a Xunta por habitante, cifra que avanzara xa o pasado martes a Europa Press a Consellería de Medio Ambiente.

No histórico do Instituto Nacional de Estatística, recóllese que no ano 2014, Galicia xerou 1,14 millóns de toneladas de residuos urbanos, unha cifra similar á que agora recolle o INE para 2015 após corrixir os datos.