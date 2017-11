O deputado do PPdeG José Alberto Pazos Couñago censurou este venres "a covardía, a prepotencia e a ignorancia políticas" da presidenta da Deputación de Pontevedra, a socialista Carmela Silva, ao negarse a acudir á Cámara para presentar os seus orzamentos.

Asento baleiro na comisión de orzamentos | Fonte: Europa Press

Díxoo na quenda da comisión de Economía do Parlamento reservado para a comparecencia de Carmela Silva, quen, do mesmo xeito que o seu compañeiro de filas e homólogo en Lugo, Darío Campos, non se presentou. Si o fixeron, en cambio, o responsable da institución provincial coruñesa, o tamén socialista Valentín González Formoso, e o popular ourensán Manuel Baltar.

"Esa cadeira baleira é unha afronta intolerable", salientou Pazos Couñago, para quen a socialista incumpriu "flagrantemente a súa obrigación" ao non acudir ao Pazo do Hórreo. Con todo, que os presidentes provinciais detallen os orzamentos no Parlamento non é obrigatorio, nin está regulado por lei, senón que se enmarca nun acordo político. De feito, nos primeiros anos do bipartito tampouco acudían quen exercían este cargo con siglas do PP.

Para concluír a súa intervención, quen fose director xeral de Administración Local atribuíu a decisión de Silva a que "ten motivos para avergoñarse da súa xestión" pero deixou claro que iso "non a exime de dar explicacións". "Winter is coming", recorreu á manida frase que popularizou 'Xogo de Tronos' na que se advirte de que "se achega o inverno". "Pronto chegará a primavera á Deputación de Pontevedra", sentenciou.

Tamén criticou a ausencia da viguesa a deputada de En Marea Eva Solla, quen matizou que a Cámara "non é a Xunta" e sinalou que querería debater con ela, por exemplo, sobre a "descoordinación" dos servizos de emerxencias durante a vaga de incendios.

"HUMANAMENTE, ENTENDEMOS Os seus MOTIVOS"

Polo demais, reproducindo o mesmo esquema que se viu após a incomparecencia de Darío Campos, tanto a representante do BNG como a do PSdeG admitiron que preferirían que Carmela Silva acudise pero dixeron comprender a súa situación.

"Humanamente, entendemos os seus motivos", dixo Noa Presas sobre os ataques que a socialista recibiu do PP o ano pasado e sobre que a Presidencia do Parlamento nin sequera respondeu a súa misiva posterior.

Ademais, deixou claro que os populares "non están lexitimado para utilizar as ausencias" e aconselloulles que, se queren defender ao Parlamento, fagan valer o seu peso en Madrid e forcen que a petición unánime do Pazo do Hórreo en defensa da AP-9 polo menos sexa debatida.

Finalmente, a socialista Patricia Vilán repetiu que o seu grupo aposta por "a transparencia" das institucións, que se materializa neste caso coa comparecencia da presidenta da Deputación de Pontevedra na Cámara.

Con todo, tamén dixo que, "desde o punto de vista persoal", comprende que Carmela Silva rexeitase presentarse no Parlamento de Galicia. Sobre todo cando é o pleno da corporación provincial o que aproba ou non as contas públicas.