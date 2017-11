Catro persoas trasladadas ao envorcar o turismo no que viaxaban en Marín

Catro persoas resultaron feridas na noite deste sábado en Marín despois de envorcar o coche no que viaxaban. Segundo os datos facilitados ao 112, as vítimas tiveron que ser trasladadas a un centro médico.

No turismo, que caeu por un barranco dun dez metros, ía tamén un can. O accidente tivo lugar na PO-551, concretamente no punto quilométrico 3.500. Foi un particular quen alertou do sinistro ás 2,00 horas.

Acto seguido, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 pasou o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil e aos Bombeiros de Ou Morrazo.