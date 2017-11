Un incendio calcina por completo unha casa en Monterrei (Ourense)

Unha casa ardeu na súa totalidade en Monterrei (Ourense), pero ningunha persoa resultou ferida, segundo informa o 112. Os feitos ocorreron a noite do sábado na parroquia de San Cristovo.

Un veciño deu a voz de alarma ao 112 ás 00,35 horas. Indicou que na vivenda residían dúas persoas que, no momento do incendio, atopábanse fóra da casa e engadiu que o lume podía afectar a un inmoble lindeiro.

Nese momento, o 112 informou o incendio aos Bombeiros de Verín, á Garda Civil e a Protección Civil. Ao redor das 4,00 horas, a dotación confirmou ao 112 que o lume se atopaba controlado.

As chamas non afectaron á vivenda lindeira, con todo, a casa onde se orixinou o lume ardeu por completo. Polo momento descoñécense as causas do incendio.

ARDE UN ALPENDRE

Por outra banda, un incendio declarado nun alpendre en Viveiro (Lugo) provocou que a construción ardese por completo. Segundo indicóuselle ao 112, unha cheminea mal apagada provocou o lume.

Os feitos tiveron lugar na parroquia de Celeiro, no lugar de Rego dá Fonte. O 112 tivo constancia do incendio a través do aviso dos Bombeiros de Viveiro ás 3,30 horas. A partir de aí, puxo os feitos en coñecemento da Policía Local e Protección Civil.

INCENDIO EN FRADES

Por último, en Frades, un incendio nunha casa deixou danos materiais. Arderon por completo a parte superior da vivenda e o tellado, apunta o 112.

Os feitos ocorreron na parroquia de Abellá, no número 4 do lugar de Pazo. Un particular alertou ás 4,25 horas e o 112 pasou o aviso aos Bombeiros de Ordes e á Garda Civil. Neste caso tamén se descoñecen as causas que provocaron o incendio.