O fiscal pediu ampliar o prazo para investigar se houbo prevaricación no concurso das ambulancias do 061

A causa aberta no Xulgado de Instrución Número 2 de Santiago para determinar se houbo prevaricación na adxudicación dun concurso de ambulancias da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 no ano 2014 segue na vía xudicial e en xuño acordouse, a instancias da Fiscalía, prorrogar durante 18 meses máis unha instrución que xa fora declarada previamente complexa.

Ambulancia del 061 | Fonte: Europa Press

Esta decisión foi recorrida polo técnico responsable de transporte do 061 M.A.M., único investigado no marco deste caso que pretende aclarar se houbo irregularidades na adxudicación do concurso para o transporte sanitario urxente resolto tres anos atrás, cuxo montante ascende a 121,6 millóns de euros. O fiscal Álvaro García Ortiz opúxose a este recurso e defendeu a necesidade de seguir investigando.

Fronte ao auto de xuño que accedía á petición de prórroga instada polo Ministerio Fiscal, a defensa do técnico presentou un recurso de apelación no que esgrimía que dita petición "non se xustifica de ningún xeito", á vez que aludía aos danos que a "dilación" da causa supón para o seu defendido.

De feito, a defensa de M.A.M., que prestou declaración en maio de 2016, incidía en que as últimas dilixencias de instrución acordadas remítense a outubro do ano pasado e consisten na petición dun informe policial ampliatorio dos anteriores, que aínda non foi evacuado.

En novembro do ano pasado a representación legal do empresario lucense que denunciou as supostas irregularidades pedira novas dilixencias e máis declaracións en calidade de investigado, entre outros, do director do 061, José Antonio Iglesias.

A xuíza respondeu en decembro que se acordaría segundo o resultado das dilixencias policiais pendentes e o proceso segue pendente das mesmas.

"'PENA DE BANQUILLO'"

Así as cousas, a defensa do técnico do 061 defendeu no seu recurso que "sexa polas razóns que sexa" as dilixencias ordenadas á Policía Xudicial están a ter "unha tramitación dun ano de media por cada unha das instadas", o que considera que confronta co dereito "a un procedemento sen dilacións indebidas e a non sufrir procedementos que se perpetúen no tempo sometidos á chamada 'pena de banquillo'".

"En termos de absoluto respecto e sen cuestionar a actuación do Xulgado", barallaba que o feito é que hai unha tardanza que repercute no seu defendido "xa sexa porque exista un excesivo afán de investigar prospectivamente para ver que se atopa ou xa sexa porque non se instan dilixencias de investigación ou as instadas non levan a cabo.

De feito, esgrimía que, se se manteñen estes prazos, nin sequera "unha nova prórroga de 18 meses" será "suficiente" para dar por concluída a instrución e resaltaba que M.A.M. "non obstaculizou de ningún modo o labor investigador", ademais de esgrimir que o fiscal "non interesou en todo este tempo ningunha actuación".

Todas estas cuestións, argumentaba, reafirman que "dificilmente se pode compadecer unha nova declaración de complexidade" da causa co dereito constitucional do investigado "a un procedemento sen dilacións indebidas".

"AÍNDA NO INICIO DA INVESTIGACIÓN"

En resposta ao recurso, segundo a información á que tivo acceso Europa Press, o fiscal Álvaro García Ortiz remitiu un escrito en xullo no que advertía que as alegacións da parte recorrente "non son procedentes" e reprobaba mesmo "a linguaxe adoptada".

Ao seu xuízo, "pouco hai que xustificar para solicitar a complexidade" e remitíase ao informe de outubro de 2016 da Policía Xudicial, no que esta interesaba a declaración de varias testemuñas en vista das primeiras dilixencias realizadas.

O fiscal tamén aludiu ás dilixencias solicitadas pola representación do empresario lucense que denunciou e á providencia na que a xuíza Margarita Guillén condiciona unha decisión ao resultado dos informes policiais pendentes.

Así as cousas, reafirmábase "con máis razón" na necesidade da declaración de complexidade "pois a causa está aínda no inicio da súa investigación".

SUPOSTA INFORMACIÓN PRIVILEXIADA

O xulgado compostelán do que é titular Margarita Guillén abriu a causa sobre a adxudicación do servizo de transporte sanitario urxente por mor da denuncia de supostas irregularidades que formalizou José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluído do concurso. Fíxoo a instancias da Fiscalía, que recomendou en outubro de 2015 a admisión a trámite da denuncia.

Os feitos comezaron o 26 de novembro de 2014, cando a Fundación 061 publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) os pregos de condicións relativos á licitación pública, por procedemento aberto, para a contratación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre.

A prestación do servizo e a presentación de ofertas dividiuse en 14 lotes (por áreas de transporte), e o 061 fixou un prazo de 15 días naturais para a presentación das ofertas. Finalmente, a parte denunciante subliña que o concurso foi adxudicado a empresas que traballaban coa carrocera ourensá Rodríguez López --un 95,5 por cento--, e os portuguesa Autos Ribeiro --o resto--, entre elas, Ambuibérica.

A investigación tenta determinar se, como conclúe a Policía Xudicial, a Administración puido usar para o concurso pregos de condicións facilitados antes á carta pola carroceira ourensá "en conivencia" coa lusa, o que permitiría ás firmas que traballaron con ela dotarse de ambulancias coas características esixidas en tempo marca.

O empresario lucense denunciante achegou documentación, incorporada á causa, segundo a cal o adxudicatario que quedou co lote da Mariña Lucense, Ambulancias Burela, dispuña de ambulancias matriculadas e rotuladas meses antes de que se resolvese a adxudicación, o que apoia as sospeitas da Policía de que houbo aspirantes que puideron ter unha posición de dominio sobre o resto.

Pola súa banda, Sanidade defendeu reiteradamente que o concurso investigado realizouse "conforme á normativa vixente" e "garantindo en todo momento o cumprimento estrito da lexislación".