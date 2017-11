Denuncia unha estafa de 1.200 euros no seu cartón de crédito e a Garda Civil cre que os gastou nun club de alterne

A Garda Civil investiga a un veciño da Estrada (Pontevedra) como presunto autor dun delito de simulación de delito, despois de denunciar que fora vítima dunha de estafa de 1.200 euros no seu cartón de crédito.

As investigacións levadas a cabo polos efectivos do Posto da Garda Civil da Estrada iniciáronse o día 20 do mes pasado cando esta persoa denunciou que lle realizaron, sen o seu coñecemento, un cargo por importe de 1.200 euros no seu cartón de crédito.

"O incongruente relato dos feitos denunciados levantaron as sospeitas da Garda Civil e iniciáronse as correspondentes investigacións para identificar o beneficiario do pago que se efectuou co cartón e púidose constatar que se correspondía cun club de alterne do municipio da Estrada", explica a Benemérita.

Ademais, a Garda Civil verificou que o día que se xerou o cargo no cartón o denunciante estivera no mesmo establecemento efectuando diversas consumicións "desde o dez da noite até ben entrada a madrugada".

Como resultado da investigación, a Garda Civil notificoulle á persoa que en principio presentara a denuncia por estafa a súa condición de investigado, como presunto autor dun delito de simulación de delito e deberá comparecer, cando sexa citado, no Xulgado de Instrución de garda da Estrada, onde foron entregadas as dilixencias instruídas.