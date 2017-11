Un ferido nun atropelo en Marín

Unha persoa resultou ferida na mañá deste sábado ao ser atropelada por un turismo en Marín. Segundo informa o 112, os feitos producíronse na Praza de España.

Un particular contactou co 112 ás 11,00 horas para dar conta do sucedido. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) pasou o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Policía Local, aos Bombeiros de Ou Morrazo e a Protección Civil.

Por outra banda, en Vigo, unha caída de moto saldouse co seu condutor ferido. O accidente ocorreu na Avenida de Ramón Neto, á altura do número 133.

O 112 tivo constancia dos feitos a través da alerta do 061-Urxencias Sanitarias ás 10,45 horas. Nese momento, informou o sinistro aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local.