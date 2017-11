A Xunta non ten constancia de que as choivas dos últimos días arrastrasen cinzas aos ríos

A Xunta asegurou que non ten constancia de que as choivas rexistradas nos últimos días en boa parte da comunidade provocasen arrastres de cinzas dos incendios forestais aos ríos e rías galegas.

Zona queimada nun incendio en Chandebrito | Fonte: Europa Press

Diso deu conta a conselleira do Mar, Rosa Quintana, en declaracións aos medios antes de participar na presentación do novo portal electrónico da Federación de Confrarías de Pescadores da Coruña.

Así, Quintana lembrou que o Goberno galego ten técnicos contratados "facendo observacións diarias" polas zonas con "maior perigo".

Así mesmo, nas tarefas de control para que as cinzas non cheguen ás augas tamén colaboran os servizos de gardacostas e as confrarías de pescadores.

En concreto, os gardacostas vixían especialmente as desembocaduras dos ríos Miñor e Verdugo, unhas das áreas máis castigadas pola vaga de incendios vivida este mes de outubro.

Todo iso compleméntase cos traballos de consolidación de chans que leva a cabo a Consellería do Medio Rural.