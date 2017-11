A Xunta permitirá excepcións á prohibición de pastoreo en terreos forestais afectados por incendios

A Consellería do Medio Rural anunciou que permitirá excepcións á prohibición de pastoreo en montes ou terreos forestais afectados por incendios para evitar maiores prexuízos aos gandeiros que xa resultaron damnificados por vos lumes. Esta medida contémplase na Lei de Montes de Galicia.

Incendios en San Mamede | Fonte: Europa Press

Deste xeito, os titulares damnificados tanto da última vaga de incendios de outubro como de lumes producidos durante o verán non terán que esperar a dous anos que contempla a normativa para restaurar a masa afectada.

Os lugares nos que se establecerá esta excepción serán analizados e avaliados polo departamento que dirixe Ángeles Vázquez para determinar as zonas nas que é necesario aplicar esta medida. Estes terreos non poderán ser en ningún caso superficies arboredos ou zonas correspondentes a parroquias de alta actividade incendiaria.

Para solicitar estes permisos, os titulares de dereitos de aproveitamento deberán acreditar perdas de difícil ou imposible reparación pola prohibición de pastoreo ou a inexistencia de alternativas a esta actividade nas áreas afectadas polos incendios dentro da mesma demarcación forestal. Ademais, será necesario estar inscrito no Rexistro Público de Terreos de Pastoreo e presentar unha solicitude á xefatura territorial da Consellería.

SEN PREXUÍZOS PARA O MONTE

A Consellería lembrou que non é a primeira vez que se outorgan este tipo de autorizacións que permiten o acceso do gando ás superficies queimadas, sempre que se garanta que non se produza un prexuízo ambiental no monte.

O departamento que dirixe Ángeles Vázquez destacou que, na actualidade, esta excepcionalidade cobra especial relevancia pola ampla superficie afectada após a vaga de incendios de outubro e que se suma á situación da seca acumulada en Galicia no último ano.

Ambas as circunstancias, segundo indicou, dificultan a alimentación do gando en extensivo e de aí a decisión de habilitar este tipo de medidas para dar resposta ás necesidades dos gandeiros.