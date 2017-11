As traballadores de Bershka en Pontevedra desconvocan a folga após chegar a un acordo con Inditex

As traballadoras de Bershka en Pontevedra desconvocaron a folga indefinida que iniciaron o pasado día 26 para denunciar "discriminación" con respecto ás empregadas doutras provincias após chegar a un acordo con Inditex.

Acordo entre as traballadoras de Bershka en Pontevedra e Inditex | Fonte: Europa Press

Segundo explicou a Europa Press a empresa, o acordo contempla distintas medidas en varios terreos, tanto no salarial como aspectos relativos ás horas, ás vacacións ou á conciliación. Todas elas, engadiu, "por encima" das condicións recollidas no convenio provincial do sector pactado entre sindicatos e a patronal en febreiro de 2017.

Pola súa banda, a CIG sinalou que o acordo recolle a "incorporación de todas as medidas sociais" reclamadas polas traballadoras e "avanza na equiparación salarial" xa que Bershka accede a pagarlles 120 dos 130 euros en pluses que cobra o persoal da Coruña.

O sindicato nacionalista apuntou que foi precisamente este último aspecto o que frustrou o acordo na primeira reunión celebrada entre as partes. Ademais, indicou que "a punto" estivo de volver frustralo o venres ante a negativa da empresa a abonarlles o plus de 50 euros do que se gozan as traballadoras coruñesas. Con todo, a compañía si aceptara pagar o plus de 80 euros.

Respecto diso, fontes da negociación precisaron que o que se aprobou é un plus de 40 euros mensuais proporcional á xornada de traballo. Así, ingresaranse 30 en 2018 e 10 en 2019, exercicio no que se consolida a cantidade.

As mesmas fontes precisan que, en negociacións anteriores, se estancara o acordo porque a empresa ofrecía 30 euros mensuais de plus total, que se consolidarían ao final dun período de tres anos, a razón de 10 euros por exercicio.

Sobre esta cuestión, a empresa incidiu en que ofreceu ás traballadoras, do mesmo xeito que fixo en ocasións anteriores noutras provincias, "condicións que están por encima do convenio provincial". Así, destacou que, no caso de Pontevedra, "superan entre un 16 e un 23% o convenio salarial provincial".

Por iso, asegurou que, grazas a este acordo, os ingresos das traballadoras de Bershka na provincia de Pontevedra experimentarán un aumento de entre "1.712 e 1.920 euros até 2019 en función da xornada".

OUTRAS MELLORAS

Outra das melloras, segundo indicou a central sindical, pasa por un incentivo do 1,6% para as terceiras encargadas, o que supón o recoñecemento das responsabilidades que desenvolven na tenda; un abono de 80 euros por cada día de asuntos propios non gozado ao longo do ano; así como outro de 150 euros por nacemento ou adopción de fillo.

En relación a estas medidas, Inditex lembrou que o 53% do cadro de Berska ten redución de xornada por coidado de fillos e un horario conciliado en función das necesidades. Así mesmo, destacou que as horas complementarias a realizar deben de ser avisadas cunha antelación dun mínimo de sete días e son voluntarias.

Por último, subliñou que a empresa ofreceu elevar até 39 días naturais o permiso de lactación para empregadas a tempo parcial e 35 para as traballadoras a tempo completo. Esta medida, indicou, sumar ao compromiso de que as traballadoras poidan gozar de 14 días de vacacións, dos 31 que teñen, nos meses de xullo e agosto.

Pola súa banda, a secretaria nacional da CIG Servizos, Transi Fernández, valorou o acordo alcanzado coa empresa que, segundo indicou, superou as pretensións marcadas inicialmente polo cadro de persoal.