As Pontes (A Coruña) dedícalle un parque a Ignacio Echeverría, falecido nos atentados de Londres

O Concello das Pontes, na Coruña, lembra desde este sábado ao que fora veciño deste municipio asasinado nos atentados rexistrados o pasado mes de xuño en Londres cando tentaba socorrer a unha moza.

Imaxe do parque Ignacio Echeverría | Fonte: Europa Press

Despois de que así o decidisen por unanimidade todos os grupos municipais nunha sesión plenaria, As Pontes outorgou o nome de Ignacio Echeverría ao parque contiguo á que fose a súa vivenda, en Anguieiro.

Os pais do que foi denominado como o heroe do monopatín pola prensa internacional participaron na mañá deste sábado no acto en recordo do mozo que intercedió para defender a unha moza pagándoo coa súa vida. Ademais, numerosos veciños achegáronse ao lugar para arroupar á familia.

Ademais da nomenclatura para o parque, na homenaxe que estivo presidida polo alcalde das Pontes, Valentín García, incluíuse un logo dun monopatín no que hai anos era unha pequena pista de patinaxe en recordo ao novo.

"As Pontes deu unha lección de solidariedade e humanismo cando nos tocou tan de preto a barbarie terrorista e agora se que o fará arroupando a esta familia que sabe que aquí ten a súa casa e a xente que valora o exemplo que deu Ignacio", manifestou o alcalde.

Deste xeito, Ignacio Echeverría dá nome ao parque do barrio no que se criou xa que residiu nas Pontes os primeiros 11 anos da súa vida, coincidindo coa estancia laboral do seu pai na central térmica de Endesa. Durante ese tempo ese tempo, após o seu paso pola gardaría, estudaría no Colexio da Madalena.