Buscan a un ancián desaparecido desde primeira hora deste sábado no centro de Allariz (Ourense)

Un ancián veciño de Allariz (Ourense) permanece desparecido desde primeira hora da mañá deste sábado, segundo informaron fontes de Protección Civil da localidade.

O home, de 90 anos de idade, falta do seu fogar, no que convive con outra persoa, desde as 06,00 horas deste sábado.

Segundo informan estas fontes, o nonagenario padece problemas respiratorios e de mobilidade. Ademais, o home, que tamén sofre alzhéimer, abandonou o fogar en roupa interior e descalzo.

Desde as 11,00 horas do sábado permanece activado un dispositivo de procura coordinado por Protección Civil e que se limita ao centro urbano de Allariz, onde reside o desaparecido.