Antonio Manuel Fraga, Luís Emilio Batallán, María Luisa Sobrio e o Grupo Nove, entre os Premios da Crítica 2017

Antonio Manuel Fraga na categoría de Creación Literaria, Luís Emilio Batallán en Música, María Luisa Sobrino en Artes Plásticas, Flor Maceiras en Artes Escénicas, Festival S8 en Cinema e Artes Visuais, o Grupo Nove en Cultura Gastronómica, Marcos Pérez Pena en Investigación e o Programa Conciencia en Iniciativas Culturais e Científicas son os gañadores dos Premios da Crítica de Galicia 2017.

Entrega dos Premios da Crítica 2017 | Fonte: @PreCriticaGal.

Estes galardóns, que teñen como obxectivo facer público o recoñecemento do labor de persoas ou colectivos no ámbito da cultura galega, foron dados a coñecer este sábado nun acto celebrado en Vigo e no que participaron distintas personalidades.

Así, entre os asistentes estivo o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, quen trasladou as súas felicitacións a todos os galardoados polo traballo felicitado e recoñeceu o labor de Bieito Ledo como presidente da Fundación Premios dá Crítica de Galicia.

CENTENARIO XERACIÓN NOS

Na súa intervención, o conselleiro destacou que o Goberno galego traballa na coordinación e vertebración dos actos conmemorativos do centenario da Xeración Nos en o horizonte do ano 2020.

O responsable de Cultura destacou que a Xunta tomará o legado destes premios como referencia para homenaxear á Xeración Nos en os 100 anos da fundación da revista 'Nós. Boletín Mensual da Cultura Galega'.

"Unha conmemoración o máis ampla, inclusiva e rica posible polo centenario deste grupo de intelectuais que revolucionou a Galicia do seu tempo e ensanchou as nosas fronteiras culturais", manifestou.