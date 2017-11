Os drons da axencia de emerxencias súmanse á procura do nonaxenario desaparecido en Allariz

A unidade operativa de drones da Axega (axencia galega de emerxencias) participa desde esta tarde no dispositivo de procura dun home de 90 anos desaparecido a pasada noite en Allariz.

As aeronaves non tripuladas únense así ao operativo coordinado pola Garda Civil, no que tamén participan a Policía Local e Protección Civil de Allariz.

O 112 Galicia tivo constancia da desaparición do home ás 10,45 da mañá deste sábado, a través do aviso dos membros de Protección Civil. Segundo indicaban, o home fora visto por última vez no seu domicilio ás 06,00 horas, na rúa de Vilanova.

Tamén colaboran na procura varios veciños e piragüistas polo río.