Unha nena, ferida nunha colisión entre dous vehículos en Redondela

Unha nena resultou ferida na tarde deste sábado en Redondela ao chocar dous vehículos. O accidente produciuse no lugar de Cabanas, debaixo da Ponte de Rande, segundo informa o 112.

Foi un particular quen alertou do sinistro ás 18,00 horas. O 112 informou do ocorrido ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico, ao Servizo de Intervención de Emerxencias de Redondela e a Protección Civil.

Este venres, en Vigo, outra nena resultou ferida grave ao ser atropelada en Vigo, en concreto na rúa Pateira, á altura do número 16.