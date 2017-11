Falece unha muller en Salvaterra de Miño (Pontevedra) ao caerlle un portal encima

Unha muller, con identidade M.S.V. e 83 anos de idade, faleceu este sábado polas feridas sufridas ao caerlle encima o portal da súa vivenda, situada no lugar de Devesa, en Salvaterra de Miño.

Segundo explicaron a Europa Press fontes do servizo de Urxencias Sanitarias 061, o suceso tivo lugar sobre as 12,00 horas e ao momento desprazáronse os bombeiros, as forzas de seguridade e a ambulancia.

O persoal sanitario tentou reanimar á muller, que se atopaba en parada cardiorrespiratoria, durante uns 50 minutos pero non puido lograr salvar a súa vida.

Fontes municipais explicaron que está previsto que a muller sexa enterrada o vindeiro martes, día 7 de novembro, no municipio.