Leyma vence con solvencia

Ficha técnica:

Leyma Coruña 93: Jorge Sanz (18), Trevor Cooney (15), Gilling (10), Dmitry Flis (15), Sonseca (10) –cinco inicial- Jesse Chuku (8), Ángel Hernández (8), Mike Torres (4), Zach Monaghan (0) e Pablo Ferreiro (5).

Força Lleida 74: Ogungbemi Jackson (7), Víctor Vinos (0), Dukanovic (22), Juampi Sutina (7), Marc Martí (7) –cinco inicial- Miqui Feliu (14), Albert Lafuente (4), Rubín de Celis (2), Hermet (9) e Stankevits (2).

Parciais: 28-16, 22-17 (50-33), 24-24, 19-17 (93-74).

Árbitros: Asier Quintas Álvarez e Iglesias Ambrosio. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 7ª xornada da LEB Ouro no polideportivo de Riazor.



De principio a fin, dominou o Leyma. Abriu oco no primeiro cuarto con defensa e efectividade (28-16), chegou 50-33 ao descanso con dez triplas, resistiu un parcial de 0-12 visitante no terceiro acto e acadou a máxima diferenza (+24) mediado o último cuarto para acabar vencendo 93-74. Entremedias, o regreso de Zach Monaghan e o partidazo de Jorge Sanz, MVP con 18 puntos, 3 rebotes e 8 asistencias para 33 de valoración. Terceira vitoria dos coruñeses, que soben ata a metade da táboa tras sete xornadas.



As triplas e os puntos de Jorge Sanz e Gilling deron vantaxa xa no inicio (12-4), e Lleida tivo que parar o partido con apenas tres minutos e medio de xogo. Cooney, e novas triplas de Flis e Mike Torres, e vantaxe de 28-16 tralo primeiro cuarto. De novo triplas de Gilling e Jesse Chuku, e a vantaxe que se disparaba (34-18, 41-25). Lleida volveu parar o partido, pero Leyma non baixaba no seu acerto e Trevor Cooney puxo o 50-33 ao descanso coa décima tripla dos coruñeses.

Jesse Chuku, 8 puntos, 8 rebotes e 3 tapóns ante Lleida. | Fonte: Nando Martínez

Na reanudación, outra tripla de Cooney e 20 de vantaxe para os galegos. Tras un 2+1 de novo de Cooney, 61-39. Lleida reaccionou e, de tres en tres, acadou un parcial de 0-12 para meterse de novo no partido (61-51). Aranzana parou o partido e cos tiros libres e as triplas de Chuku e Flis, Leyma puxo de novo as cousas no seu sitio. Ao final do terceiro cuarto, 74-57.

Dmitry Flis devolveu os 20 puntos de vantaxe (79-59) e Leyma acadou a máxima vantaxe (85-61), mentres un Zach Monaghan ansioso (acabou cun 0/5 en tiros de campo) tentaba acadar sen éxito a súa primeira canastra no regreso a Riazor. Ao final, 93-74, terceira vitoria do Leyma, que non puido contar con Sergio Olmos (Lleida acusou as baixas de Tim Derksen, Mbaye e o neozelandés Karena). O vindeiro venres, visita a Cáceres.





Rio Ourense Termal 65: Reggie Johnson (14), Roope Ahonen (18), Alberto Maura (0), Héctor Manzano (5), Volodymyr Orlov (7) –cinco inicial- Martín Rodríguez (1), Moreno (0), Uzas (2), Verners Kohs (0), Dan Trist (2) e Ndoye (16).

Carramimbre Valladolid 72: Wade-Chatman (0), Gantt (14), Graham-Bell (7), De la

Fuente (11), Kok (13) –cinco inicial- Óscar Alvarado (12), Astilleros (7), Álex Reyes (5), Hopfgartner (2) e Cristian Uta (1).

Parciais: 21-17, 11-19 (32-36), 9-18, 24-18 (65-72).

Árbitros: Quintas Álvarez e Iglesias Ambrosio. Sin eliminados.

Incidencias: partido da 7ª xornada da LEB Ouro disputado no Pazo Paco Paz ante arredor de 1.700 espectadores.