Liberan a dúas persoas que quedaron atrapadas no seu vehículo logo de sufrir un accidente en Cee (A Coruña)

Dúas persoas tiveron que ser liberadas polos servizos de emerxencia logo de quedar atrapadas no interior do vehículo no que viaxaban após sufrir un accidente de tráfico no municipio coruñés de Cee.

O suceso, segundo informa o CIAE 112 Galicia, tivo lugar ás 19,45 horas do sábado na estrada que une Cee con Fisterra á altura da praia de Estorde.

Logo de recibir o aviso, persoal dos bombeiros de Cee e de Protección Civil desprazáronse ao lugar e levaron a cabo as tarefas de excarceración. Até o punto tamén acudiron axentes da Garda Civil.