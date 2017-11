Detidas dúas persoas que supostamente secuestraron a unha traballadora dun club de alterne do Corgo (Lugo)

Dous homes foron arrestados como presuntos autores dun delito de detención ilegal ao supostamente secuestrar a unha moza que traballaba nun club de alterne do municipio lugués do Corgo.

Segundo informaron fontes próximas á investigación, a muller foi liberada o pasado sábado após permanecer retida desde a noite do venres, cando, supostamente, foi raptada no aparcadoiro do club no que traballa.

Non está previsto que os detidos pasen a disposición xudicial este domingo. O Xulgado de Instrución número 1 de Lugo en funcións de garda instrúe o caso.