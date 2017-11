Interceptada unha muller de 53 anos que conducía en sentido contrario pola AP-9 e deu positivo en alcol e drogas

A Garda Civil interceptou a unha muller de 53 anos de idade, con identidade J.C.L e veciña de Ferrol, que circulaba co seu turismo en dirección contraria pola AP-9 e que deu positivo nas probas de alcol e drogas.

Segundo informou este domingo o instituto armado, axentes deron coa muller despois de que varios usuarios alertasen de que un vehículo entrara polo acceso do quilómetro 35, en sentido A Coruña, pero que circulaban dirección Ferrol.

En concreto, a muller, que viaxaba nun Peugeot 207 de cor negra, foi interceptada no quilómetro 25, á altura da peaxe de 'Vilar do Cobo'. Alí someteuse ás probas de alcoholemia e drogas, nas que deu positivo cunha taxa de 0,72 miligramos do alcol por litro de aire expirado e positivo tamén en THC.

Neste lugar, os axentes comprobaron que durante o traxecto realizado en sentido contrario, o vehículo chocara con outro usuario a cuxo turismo lle causou danos de escasa consideración.

Como medida cautelar, a Garda Civil interveulle o permiso de condución á muller para a súa posterior entrega, xunto ás dilixencias practicadas, no Xulgado de Garda de Ferrol. O vehículo foi inmobilizado até a chegada dun familiar que se fixo cargo do mesmo.