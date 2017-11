Feijóo comparecerá nun pleno protagonizado polos lumes, no que abordará a resposta dada pola Xunta

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abordará o martes a resposta dada polo seu Goberno fronte á vaga de incendios que afectou a Galicia a mediados de outubro. Farao nun pleno protagonizado polos lumes, xa que unha ducia dos puntos que conforman a orde do día tratan de cuestións relacionadas cos lumes, por exemplo o dispositivo de extinción.

Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento | Fonte: Europa Press

Feijóo comparecerá poucos días despois de que a Xunta concretase que son máis de 49.000 as hectáreas calcinadas na vaga de incendios. Até agora, nas súas intervencións públicas defendeu que o seu Goberno actuou "con rapidez" e impulsou a activación inmediata das axudas para paliar os danos ocasionados, incluíndo as indemnizacións para as familias das catro vítimas mortais.

Tamén negou críticas de "descoordinación" e puxo o foco nos incendiarios. E é que, aínda que asegura que "non" pode afirmar que exista "unha trama", si que alertou dunha actividade incendiaria que tachou de "homicida". De feito, chamou de novo a reflexionar sobre a posibilidade de que os autores dos lumes sexan tratados coma se cometesen delitos de terrorismo.

En fronte, toda a oposición --En Marea, PSdeG e BNG-- coincide en que o presidente debe dar explicacións. De feito, todos os grupos consideran que a súa comparecencia na Cámara "chega tarde", mentres que o PPdeG, por medio da súa voz na Cámara, Pedro Puy, recalcou que a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, compareceu de inmediato e defendeu a actuación da Xunta.

Outro punto no que coinciden os rivais de Feijóo é en esixir unha comisión de estudo sobre o ocorrido e encamiñada a articular propostas para que se volva a repetir. En Marea e PSdeG tentaron impulsar este órgano de inmediato na última Xunta de Portavoces, pero o PPdeG opúxose e alegou, aínda sen pecharse en banda, que antes de calquera outra determinación toca "escoitar" ao presidente.

O BNG, pola súa banda, mantén unha proposición non de lei para o próximo pleno na que tamén demanda esta comisión de estudo. Os tres grupos non optaron pola mesma vía para tratar de activar este órgano de estudo, pero si coinciden en non descartar unha comisión de investigación se o PP non accede ao mesmo.

Feijóo, pola súa banda, a pesar de ser preguntado o pasado xoves, eludiu pronunciarse sobre a comisión de estudo e remitiuse á súa comparecencia na Cámara.

OUTRAS INICIATIVAS SOBRE INCENDIOS

Dos 29 asuntos que conforman a orde do día do pleno --á comparecencia de Feijóo a petición propia acumularase a demandada por En Marea, PSdeG e BNG--, unha ducia están ligados cos incendios ou asuntos relacionados. É o caso dunha moción que defenderán os socialistas sobre o proceso de elaboración do novo Plan Forestal de Galicia.

Pola súa banda, á marxe da petición da comisión de estudo, o Bloque defenderá unha proposición non de lei para a creación dun organismo no que participen os diversos colectivos que conforman o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais para analizar os lumes de cuarta e quinta xeración, establecer os protocolos de actuacións e adaptar os medios.

Os socialistas tamén impulsarán outras dúas iniciativas de impulso para a adopción de medidas que permitan activar o plan territorial fronte á contaminación mariña para evitar posibles riscos derivados da vaga de incendios; e o deseño dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas os lumes.

As tres interpelacións de En Marea, PSdeG e BNG refírense tamén á política do Goberno galego en materia de prevención e loita contra os incendios forestais.

Do mesmo xeito, os socialistas formulan unha pregunta ao Goberno con respecto ao trato dado ás vítimas mortais e ás súas familias.

PREGUNTAS A FEIJÓO E OUTROS ASUNTOS

No que respecta á sesión de control ao presidente, o portavoz de En Marea, Luís Villares, tamén preguntará sobre as actuacións previstas pola Xunta para evitar á poboación que se repita unha situación como a vivida o domingo 15 de outubro.

A súa homóloga no BNG, Ana Pontón, formula unha pregunta aberta sobre a xestión do Goberno galego en relación co actual momento político, aínda que previsiblemente introducirá o asunto dos incendios.

Pola súa banda, o socialista Xoaquín Fernández Leiceaga interpelará a Feijóo sobre políticas de emprego.

Á marxe doutras iniciativas, o pleno arrincará co debate de totalidade da lei de espectáculos públicos. Os populares, entre outras iniciativas, pedirán a elaboración dos plans reitores de uso e xestión do seis parques naturais de Galicia e do Parque Nacional das Illas Atlánticas.