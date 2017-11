Ferida de gravidade unha muller de 81 anos ao ser atacada por dous cans en Covelo (Pontevedra)

Unha muller de 82 anos sofre feridas de gravidade nas súas pernas logo de ser atacada por dous cans a pasada tarde noite do sábado no municipio pontevedrés do Covelo.

A vítima foi trasladada por unha dotación de Urxencias Sanitarias 061 ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con graves feridas as súas pernas logo de ser atacada por dous cans nas Barreiras.

O suceso tivo lugar ao redor das 20,00 horas do pasado sábado e até o lugar desprazáronse, ademais de Urxencias Sanitarias 061, axentes da Garda Civil.