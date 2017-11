Unha delegación galega presentará esta semana en Bruxelas a campaña 'En negro contra as violencias machistas'

Unha delegación galega formada por representantes de distintas institucións locais e provinciais presentará esta semana en Bruxelas a campaña 'En negro contra as violencias machistas' posta en marcha en 2015 polo Concello de Santiago.

Os integrantes acudirán ao Parlamento Europeo invitados pola eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, e o europarlamentario socialista galego José Blanco.

Precisamente, nun comunicado remitido aos medios, Lídia Senra mostrou o seu apoio a esta iniciativa á que xa se adheriron 72 municipios en Galicia e case 3.000 establecementos de todo tipo. "Non é suficiente con mostrar de palabra que se está en contra do machismo, hai que demostralo con feitos, pór en marcha iniciativas que promovan a igualdade real e o fin da violencia", considera a europarlamentaria.

Na súa opinión, a Cámara europea debería ser máis firme nestas cuestións. "En varias ocasións asistimos no pleno a comentarios machistas por parte de membros do Parlamento europeo, unha institución que, por cento non é paritaria nin de lonxe", manifestou para lembrar que só o 37% dos escanos están ocupados por mulleres.

Por iso, insistiu na necesidade de tomar medidas que acaben co machismo na aplicación das leis e que blinden a "tolerancia cero" coa violencia machista. "Os cargos públicos que exerzan a violencia machista deben ser cesados fulminantemente", asegurou Senra, que cre tamén que "os casos de acoso que están a saír á luz, tanto no Parlamento europeo como noutras institucións, son intolerables".

DELEGACIÓN

A delegación que viaxa a Bruxelas esta semana estará encabezada pola edil de Igualdade do Concello de Santiago, Marta Lois, que en 2015 puxo en marcha esta iniciativa de sensibilización na capital galega.

Marta Lois será a encargada de presentar o martes pola mañá, ás 10,00 horas, na sede da institución europea, o Pacto Social municipal galego contra as violencias de xénero.

Entre o medio centenar de persoas que viaxan a Bruxelas hai deputados provinciais de Pontevedra e Lugo, edís, responsables de Centros de Información á Muller (CIM) ou técnicos locais de até 15 concellos.