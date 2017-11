Gonzalo Caballero cre que PP tenta que non se fale de incendios na Cámara e pide cesar a Ángeles Vázquez

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, acusou ao PPdeG de tentar que non se fale no Parlamento da vaga de incendios que arrasou en outubro unhas 49.000 hectáreas en Galicia e asegurado que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debería comparecer para cesar á conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, após a súa xestión.

O novo líder dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero | Fonte: Europa Press

O líder dos socialistas galegos ofreceu este domingo senllas entrevistas á Radio Galega e a Radio Nacional de España (RNE), as dúas recollidas por Europa Press, nas que acusa o Partido Popular de utilizar a negativa dos presidentes das deputacións de Pontevedra e Lugo, Carmela Silva e Darío Campos, a comparecer na Cámara para que "non se fale" de cuestións que afectan os galegos, como a xestión dos incendios.

"Se tanto interese ten no Parlamento galego, Feijóo debería acudir ao Parlamento a cesar a súa conselleira de Medio Rural despois do ocorrido", manifestou para criticar que os populares utilicen a Cámara galega para "facer os discursos que queren" e que "non se dean debates políticos en profundidade".

Así mesmo, aproveitou para restar importancia á negativa dos presidentes provinciais a acudir ao Lexislativo galego para explicar unhas contas que, como lembrou, xa debullan nas súas respectivas institucións ante os grupos da oposición. "É unha comparecencia que é voluntaria e non obrigatoria", insistiu para subliñar que o "PP non puiden marcar a folla de ruta que quere" e debe "respectar a autonomía local".

Ademais, tamén negou que o feito de que tanto Carmela Silva como Darío Campos non acudisen ao Pazo do Hórreo a presentar os orzamentos das súas respectivas deputacións supoña unha crise interna no partido. Fronte a iso, explicou que Darío Campos lle chamou para informarlle da súa decisión e que Carmela Silva fixo o mesmo coa responsable de relacións institucionais do PSdeG, Dolores Villarino.

ESCANO NO PARLAMENTO

Preguntado sobre se prevé que haxa cambios no Grupo Parlamentario Socialista trala súa vitoria e tendo en conta que o non dispón de escano, Gonzalo Caballero mostrou o seu desexo de "centrarse" na secretaría xeral do socialismo galego para "recuperar o músculo perdido" e "volver convertelo en alternativa de goberno".

"Temos un grupo parlamentario que traballa ben, que traballa arreo e temos un portavoz parlamentario que foi ratificado na primeira comisión executiva que tivemos", manifestou para insistir en que non ten "ningún tipo de présa" por "ocupar un cargo institucional". "O que necesitamos é un partido que se renove e que teña máis fortaleza e esa ten que ser a tarefa do secretario xeral", subliñou.

Por último, preguntado polos criterios cos que configurou a executiva do PSdeG, explicou que tentou facelo "o mellor posible". "Tentei facer o equipo co maior criterio en clave de partido e en clave de país", indicou.

Con todo, recoñeceu que "nunha organización ás veces hai intereses persoais, hai expectativas. "E un queda co sabor agridoce de non poder cubrir as expectativas de moitos compañeiros que poderían estar nos postos de dirección", apuntou para sinalar que "son máis as vontades e as disposicións que os postos existentes".