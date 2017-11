Agustín Fernández intégrase na candidatura de Eduardo Reguera para a secretaría provincial do PSOE de Pontevedra

O portavoz municipal socialista en Pontevedra, Agustín Fernández, acordou integrarse na candidatura do redondelano Eduardo Reguera para a secretaría provincial do PSOE pontevedrés.

Segundo confirmou a Europa Press o propio Fernández, ambos chegaron a un acordo para concorrer conxuntamente ao proceso interno co portavoz socialista no Concello de Redondela como cabeza de lista.

Fernández asegurou que a decisión se debe a que tanto el como Reguera traballaron "xuntos" nestes últimos tempos de renovación interna dos órganos socialistas tanto a nivel federal como autonómico.

Así, ambos apoiaron publicamente as candidaturas de Pedro Sánchez e do recentemente proclamado secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero.

A candidatura do sector 'sanchista' á secretaría provincial de Pontevedra tamén podería contar coa presenza do rexedor de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, que tamén se postulou para o cargo.

Fronte a iso, o concelleiro no Concello de Vigo e deputado provincial David Regades tamén manifestou o seu desexo de liderar o PSOE pontevedrés.

Regades é afín ao rexedor olívico, Abel Caballero, e forma parte da á do partido que se situou a favor da presidenta andaluza, Susana Díaz, na carreira pola secretaría xeral e por Juan Díaz Villoslada nas primarias galegas.

GONZALO CABALLERO

Pola súa banda, nunha entrevista concedida este domingo á Radio Galega, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, indicou que os procesos provinciais deben "acompañar a nova etapa" aberta no partido após as primarias nas que resultou vencedor.

"O obxectivo é construír un PSdeG máis forte e que sexa alternativa", apostilou, para logo expresar que o seu desexo era que na provincia de Pontevedra "houbese un proceso máis participativo".

Deste xeito, lembrou que, a pesar de que no último congreso federal do PSOE rebaixouse o número de avais necesarios para presentarse a un proceso interno, o que celebrará a secretaría provincial de Pontevedra rexerase polo "sistema tradicional".

"Por tanto, os que queren participar teñen que ter un nivel de avais moi grande. Por iso dificilmente poderá haber máis de dous candidatos", sinalou antes de lembrar que a decisión foi tomada "antes" de que asumise o liderado do PSdeG.

Con todo, evitou pronunciarse sobre "nomes", xa que considera que "o importante é o proceso, as ideas políticas e o impulso ao cambio e á renovación con lealdade" a un partido no que "todos" son necesarios.