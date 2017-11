Breogán, invicto con sete triunfos

Ficha técnica:

Cafés Candelas Breogán 97: Christian Díaz (5), Salva Arco (5), Löfberg (21), Demetrio (11), Guille Rubio (13) –cinco inicial- Sergi Quintela (4), Matt Stainbrook (9), Danilo Fuzaro (8), Ricardo Úriz (4), Sulejmanovic (10) e Cigoja (3).

TAU Castelló 69: Steinarsson (5), Alfredo Ott (7), Romas Bas (12), Nkaloulou (6), Edu Gatell (14) –cinco inicial- Joan Faner (3), Sabonis (8), Kyle Rowley (8), Chema García (4) e Pedro López (2).

Parciais: 19-19, 22-8 (41-27), 24-17, 32-25 (97-69).

Árbitros: Terreros San Miguel e López Córdoba. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 7ª xornada da LEB Ouro no Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.



Un cuarto durou a resistencia castellonenca. Despois, CB Breogán apertou en defensa (8 puntos recibiu no segundo cuarto), impuxo o seu ritmo de cruceiro e acabou arrasando o rival con 32 puntos no último cuarto. 97-69 e líder invicto con sete vitorias en sete xornadas. Entre os lucenses destacou Johan Löfberg, con 21 puntos, 6 rebotes e 5 asistencias para 34 de valoración. O venres, proba esixente en Palencia, que leva tres vitorias consecutivas.



Comezou impreciso o Breogán e TAU Castelló mantíñase no partido no intercambio de canastras. Guille Rubio anotou 8 dos 13 primeiros puntos lucenses, pero o primeiro cuarto acabou en tablas (19-19), con 1/6 para os locais en lanzamentos triplos. Pero cos puntos de Sulejmanovic e Matt Stainbrook, o Breo abriu oco nada máis principiar o segundo acto. Parcial de 7-0 e 32-23. Castelló parou o partido, pero os puntos de Löfberg levaron a vantaxe lucense ata os 15 puntos. No tempo de lecer, 41-27, con só oito puntos visitantes no segundo cuarto.



Trala reanudación, Stainbrook comezou anotando e Salva Arco atinou cunha tripla para o 51-36. Malia as tres triplas visitantes (Romas Bas e dúas de Sabonis), os de Natxo Lezcano anotaban todos (seis xogadores por riba dos 8 puntos) e seguiu medrando a vantaxe, que chegou aos 22 puntos (64-42). Á falla de dez minutos, todo decidido con 65-44 no marcador. Breogán e o Pazo gozaron co último cuarto, no que os lucenses anotaron ata 32 puntos e Johan Löfberg, 14 con triplas en ataque e tapóns en defensa. CB Breogán chegou a ter +31 e acabou vencendo 97-69.

Canastra de Johan Löfberg, MVP do partido. | Fonte: @CBBreogan