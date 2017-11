Ferido un repartidor após caer da súa moto debido a unha fochanca no pavimiento en Narón (A Coruña)

Un repartidor de pizzas resultou ferido após caer da súa moto na noite do domingo no municipio coruñés de Narón, supostamente debido a unha fochanca no pavimento.

Segundo indicóuselle ao 112 Galicia, o accidente foi provocado por unha fochanca no pavimento en Santa Icía, na zona da ponte das Torres sobre as 21,50 horas do domingo.

Após recibir o aviso do 061, o persoal do CIAE alertou ao SPEIS de Narón, aos Bombeiros de Ferrol, a Protección Civil e á Policía Local da localidade.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial para atender ao home ferido, G.P.N., de 24 anos de idade, que foi levado ao Hospital Juan Cardona, confirmaron fontes sanitarias a Europa Press.