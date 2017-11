Desaloxado un edificio en Cambre (A Coruña) debido a un incendio nun garaxe, pero non houbo feridos

Un incendio declarado na noite do domingo nun garaxe dun edificio do municipio coruñés de Cambre obrigou ao desaloxo de todas as súas vivendas no lugar na Patiña, pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, a maioría dos veciños abandonaron pola súa conta os seus fogares ao percibir o cheiro a fume en boa parte do inmoble. Así, os efectivos de emerxencia só tiveron que alertar da situación aos residentes de dous pisos.

Foi unha persoa particular a que alertou do incendio ao 112 Galicia ás 23,30 horas do domingo. Segundo relatou, vía saír fume pola ventilación do garaxe.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Arteixo e aos de Betanzos, a Protección Civil e á Policía Local. Tamén se informou ao 061, aínda que ningunha persoa tivo que ser atendida.

Segundo indicóuselle ao 112, o lume orixinouse nun dos vehículos estacionados no garaxe, que ardeu por completo. As chamas estendéronse a outros coches, pero non danou a estrutura do inmoble.

Unha vez normalizada a situación e ventiladas as estancias danadas polo fume, todos os veciños do edificio puideron regresar ás súas vivendas.