Prosegue na zona do Río Arnoia a procura dun nonaxenario desaparecido desde o sábado en Allariz (Ourense)

Una operativo coordinado por Protección Civil de Allariz (Ourense) continúa este luns na zona do Río Arnoia a procura do nonaxenario desaparecido desde o sábado.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Protección Civil, na mañá deste luns participan na procura efectivos da Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil e algúns veciños.

As mesmas fontes do operativo concretaron que o rastrexo na mañá deste luns céntrase no tramo do río ao seu paso pola localidade "por se sae á boia", xa que leva tres días desaparecido e barállase a posibilidade de que se precipitou á auga.

Así, o dispositivo de procura prosegue "sen novidade" despois de que o home, que padece a enfermidade de Alzheimer, desaparecese o sábado en roupa interior e descalzo.

O home de 90 anos falta do seu fogar, no que convive con outra persoa, desde as 6,00 horas do sábado 4 de novembro. O nonaxenario padece problemas respiratorios e de mobilidade.

A procura levouse a cabo polo centro urbano de Allariz, onde reside o desaparecido, após o que se estendeu a outros puntos da localidade, como o río, que na xornada do domingo foi rastrexado por mergulladores da Guardia Civil (GEAS). Así mesmo, o operativo tamén empregou cans de rastrexo e drones para dar co paradoiro do home.