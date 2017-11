Permanecen detidos dous homes por secuestrar a unha moza no Corgo (Lugo) mentres se busca a unha terceira persoa

Dous homes permanecen detidos como presuntos autores dun delito de detención ilegal por supostamente secuestrar a unha moza que traballa nun clube de alterne no municipio do Corgo (Lugo), mentres se busca a unha terceira persoa.

Segundo informaron a Europa Press fontes próximas á investigación, ademais dos dous detidos que se atopa en dependencias da Comandancia da Guardia Civil de Lugo, búscase a unha terceira persoa por mor da información que deron as denunciantes dos feitos.

Así, a investigación segue aberta e as mesmas fontes apuntaron que non está previsto este luns o pase a disposición xudicial dos dous homes detidos a fin de semana e estiman que comparecerán no xulgado previsiblemente o martes.

A vítima foi liberada o pasado sábado após permanecer retida desde a noite do venres cando, supostamente, foi raptada no aparcadoiro do clube no que traballa no Corgo.

O Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, que se atopaba en funcións de garda cando sucederon os feitos, instrúe a causa.