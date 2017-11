As familias en quebra baixan un 7,7% no terceiro trimestre en Galicia, e as empresas concursadas caen un 10,87%

As familias e empresas que se declararon en concurso de acredores (suspensión de pagos e quebras) en Galicia ante a imposibilidade de afrontar os seus pagos e débedas baixaron un 10,2% no terceiro trimestre do ano en relación ao mesmo período de 2016, até sumar 53, de acordo coa estatística de procedemento concursal do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicada este luns.

Diñeiro, billetes, euros, recurso | Fonte: Europa Press

En concreto, as familias que se declararon en concurso de acredores na comunidade galega ascenderon a 12, o que supón un descenso do 7,7% en comparación co terceiro trimestre do ano pasado, mentres que as empresas concursadas reducíronse un 10,87%, até 41.

Do total de debedores concursados, 50 foron de tipo voluntario e tres necesarios. A maior parte, 46, seguiron un procedemento abreviado, fronte a sete ordinarios. En ningún dos casos existía proposta anticipada.

No que respecta ás empresas, as mencionadas 41, nove correspondéronse coa construción (seis de edificación e promoción inmobiliaria e tres doutra clase) e outro nove coa industria (catro de bens de capital, tres de bens de consumo non duradeiro e dous de bens intermedios).

Unha ducia das compañías concursadas tiñan entre un e dous asalariados, nove contaban con entre tres e cinco e cinco non dispuñan de ningún. Por tramo de volume de negocio, 18 das firmas estaban no que abarca até 0,25 millóns de euros, mentres que por antigüidade, nove tiñan máis de 20 anos.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, as familias e empresas que se declararon en concurso de acredores caeron un 12,4% no terceiro trimestre do ano en relación ao mesmo período de 2016, até sumar 975.

En concreto, as familias que se declararon en concurso de acredores ascenderon a 209, o que supón un aumento do 4,5% respecto ao mesmo trimestre de 2016, mentres que as empresas concursadas caeron un 16,1%, até sumar 766 procedementos de quebra.

En taxa intertrimestral (terceiro trimestre do ano sobre segundo trimestre de 2016), o número de debedores concursados caeu un 33,1%, cun descenso do 22% no número de familias declaradas en concurso e do 35,6% no caso das empresas concursadas.

Das 766 empresas que entraron en concurso no terceiro trimestre, 92 eran sociedades anónimas, cun descenso interanual do 11,5%, mentres que 629 eran sociedades limitadas, un 14,7% menos que no terceiro trimestre de 2016.

As persoas físicas con actividade empresarial reduciron os procesos concursais un 33,3% en taxa interanual, até totalizar 30, e reducíronos un 55,9% respecto ao trimestre anterior.

Durante o terceiro trimestre, os concursos voluntarios caeron un 12,3% en relación ao mesmo período de 2016, até sumar 922, en tanto que os concursos necesarios caeron un 14,5%, cun total de 53 procesos.

Por clase de procedemento, os concursos ordinarios caeron un 25,5% en taxa interanual e os abreviados, un 10,2%, até 120 e 855 procesos, respectivamente.

COMERCIO E CONSTRUCIÓN, SECTORES CON MÁIS EMPRESAS EN CONCURSO

O 21,4% das empresas que entraron en concurso entre xullo e setembro tiñan como actividade principal o comercio (164 concursos), mentres que o 16,1% dedicábase á construción (123) e o 15,4% á industria e a enerxía (118).

Así mesmo, a estatística reflicte que o 54,2% das empresas concursadas ten menos de seis asalariados, e dentro delas, o 26,7% non ten traballadores ao seu cargo. O 25,5% das empresas concursadas ten unha antigüidade de 20 ou máis anos, en tanto que o 21,5% fundáronse catro anos atrás ou menos.

Segundo o INE, o 25,5% das empresas concursadas de menos de catro anos de antigüidade operaban no sector do comercio, mentres que o 53,9% das que tiñan 20 ou máis anos de antigüidade dedicábanse á industria e enerxía e ao comercio.

CATALUÑA, Á CABEZA DOS CONCURSOS

Por comunidades, Cataluña, Madrid e Comunidade Valenciana foron as comunidades con maior número de declaracións de concurso no terceiro trimestre, dado que acapararon máis da metade do total de procedementos. En concreto, Cataluña sumou 198 concursos, Madrid rexistrou 155 e Comunidade Valenciana, 138.

As rexións con menos suspensións de pagos no terceiro trimestre foron Cantabria (7), A Rioxa (7) e Navarra (12).

A comunidade que máis recortou o seu número de debedores concursados durante o terceiro trimestre foi Cantabria, cun descenso interanual do 56,3%, até 7 procedementos. Pola contra, Asturias foi a rexión que máis os incrementou, cunha alza do 70%, sumando en total 17 concursos.

Coa entrada en vigor da Lei Concursal o 1 de setembro de 2004, o INE substituíu a antiga estatística de suspensións de pagos e declaracións de quebra pola de procedemento concursal, substituíndo os conceptos xurídicos de suspensión de pagos e declaración de quebra polo de concurso de acredores, denominándose debedores concursados ás entidades sometidas a este proceso.