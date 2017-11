Levan a unha protectora aos cans que atacaron a unha muller en Covelo

Os dous cans que atacaron a unha muller de 82 anos no municipio pontevedrés de Covelo, e que segundo as primeiras informacións non están identificados con microchip, foron trasladados a unha protectora; mentres que se estuda que actuacións de oficio emprenderá o Instituto Armado por este suceso.

Cans nunha protectora | Fonte: Europa Press

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación e da Deputación de Pontevedra, os animais atópanse no Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) provincial, que terá que activar o protocolo correspondente para estes casos.

Pola súa banda, a Garda Civil analiza este luns que medidas adoptar a raíz do ataque, é dicir, se activa a vía administrativa (habitual para ataques de cans) ou penal; e mesmo non se descarta actuar por ambos os camiños contra o dono dos cans.

A muller de 82 anos quedou ferida moi grave como consecuencia do ataque dos cans o pasado sábado e perdeu as dúas pernas. A muller permanece ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.