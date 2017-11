As vítimas, ao cargo de Renfe investigado: “Non nos engada máis sufrimento con dimisións ficticias”

A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia, ocorrido en Angrois (Santiago) en xullo de 2013, reclaman ao alto cargo de Renfe investigado, citado para este martes nos xulgados composteláns, que non lles "engada máis sufrimento con dimisións ficticias que non son máis que un brinde ao sol".

Vítimas de Angrois protestan ante os xulgados de Santiago | Fonte: Europa Press

A asociación, que representa a afectados e familiares da traxedia, que deixou 80 mortos e 144 feridos, esixe "a total colaboración coa xustiza" de Antonio Lanchares, director de seguridade na circulación da operadora ferroviaria, ao que pide que responda "a todas as preguntas e a todas as partes, tal e como prometeu a ex-ministra Ana Pastor e como esixe un mínimo de ética".

Ademais, ínstalle a "que presente a súa dimisión de maneira irrevogable", despois de que transcendese que a presentou pero reconsiderou a decisión unha vez que Renfe lle mostrou o seu apoio. "Soubemos posteriormente que isto non foi máis que un simulacro, é dicir, un teatro que fixo o señor Lanchares, probablemente para aparecer ante o xulgado e ante os medios como unha persoa responsable e digna que, ao ser investigado, deixa o cargo", critica a plataforma.

Respecto diso, as vítimas subliñan a "sorpresa" que lles causou coñecer que o comité de dirección de Renfe "mostrou a Lanchares o seu pleno apoio e confianza". "E o máis horrible de todo é o que alega Renfe para non aceptarlle a dimisión: 'por motivos de seguridade' e dados 'os seus coñecementos", chama a atención.

"As vítimas estamos realmente indignadas por esta farsa do señor Lanchares e de Renfe. Unha vez máis os responsables das empresas públicas ferroviarias manifestaron a súa auténtica cara, desprezando ás vítimas e á sociedade en xeral", aseveran.

"EXTREMA GRAVIDADE"

A plataforma considera "de extremada gravidade" varios puntos polos que demanda o cesamento de Lanchares. "En primeiro lugar, polos seus escasos coñecementos da directiva de seguridade ferroviaria", segundo apunta, ao asegurar que Lanchares "ignorou gravemente" o artigo que "obriga a realizar unha avaliación de riscos e aplicar medidas de control cando haxa cambios nas condicións de funcionamento ou un novo material supoña novos riscos na infraestrutura".

"Tal e como indica o auto, o señor Lanchares solicitou a desconexión do sistema de seguridade ERTMS sen que conste que, con carácter previo, se realizase unha previa avaliación do risco que podería representar para a seguridade na circulación tal desconexión que, aínda que en principio se prevía temporal, ao cabo mantívose durante case un ano e estaba vixente a data do accidente", censura.

Engade que "tampouco se realizou esta avaliación cando o xefe de maquinistas advertiu por escrito do risco existente na curva en 2011, como así o indica o informe da Axencia de Seguridade Ferroviaria".

Tamén "se incumpriu", afirma a asociación, o regulamento que establece os métodos comúns de seguridade para a avaliación de riscos, "tal e como sinalou a Axencia Ferroviaria Europea". "Se se avaliou e controlado o risco, como indica a normativa europea, o accidente non ocorrería, evitando 81 mortes e máis de 140 feridos", advirte --a plataforma agrega un falecido que non contabiliza o xulgado--.

FORMOU PARTE DA CIAF

Noutra orde de cousas, a plataforma indica que Lanchares, "pertencendo a Renfe, formou parte da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", e vincúlao neste contexto co incumprimento da directiva europea relativo á independencia do órgano investigador, "tal e como sinalou nun durísimo informe a UE".

Lembra, así mesmo, que Lanchares dixo no Congreso, na subcomisión creada para estudar a situación da rede ferroviaria após o sinistro, que "nos accidentes compróbase que a norma non sempre é a adecuada".

"O que realmente se comproba é a incompetencia, o deixamento e a ignorancia dalgúns profesionais. Os enxeñeiros de seguridade están para coñecer e aplicar a norma, e, como di a normativa europea, tense que controlar o risco a un nivel aceptable e buscar solucións a cada caso concreto; pola contra terán que asumir as súas responsabilidades", asevera.

Por todo iso, os afectados esixen a Lanchares que "se queda algo de dignidade", dimita "de maneira irrevogable" e "deixe que outras persoas con máis coñecementos e ética profesional encárguense" da seguridade.

INECO

Respecto do técnicos de Ineco, encargados de realizar o informe de avaliación independente, e tamén convocados polo xuíz por esta semana, avísalles de que "non colaborar coa xustiza, e por tanto co esclarecemento das causas que orixinaron 81 mortos e máis de 140 feridos, o único que fará é engadir máis dor se cabe ás vítimas e familiares".

"Sabemos que Ineco ten información crave sobre a avaliación de riscos realizada na liña Ourense-Santiago, polo que esiximos a súa colaboración coa xustiza e que digan toda a verdade", finalizan.