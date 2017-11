A asociación animalista Libera! considerou que o ataque de dous cans de razas perigosas a unha muller de 82 anos no municipio pontevedrés de Covelo "evidencia a falta de inspeccións e control" sobre o benestar animal. Así mesmo, pide "mesura" na avaliación do caso.

Nun comunicado, lembra que esta organización xa denunciou o pasado verán o "comercio ilegal" de todo tipo de cans a través de internet e aplicacións de móbil. Así mesmo, lembran que "levan anos alertando das consecuencias como o encadenamiento perpetuo".

A asociación animalista pon o acento de novo en que, nos últimos anos, xa advertiu das "facilidades para posuír un animal doméstico", can ou gato, fronte ás "obrigacións" que se establecen noutros países como Alemaña ou Suíza.

Ademais, advertiu de que "son moitos os cánidos que non están sequera identificados". Tamén significou as "poucas sancións por este motivo", é máis, sinalou que son "practicamente nulas".

Os defensores dos animais cren que considerar unha raza potencialmente perigosa para determinados cans "redunda na criminalización".

FALTA DE "RESPONSABILIDADE"

Neste sentido, aseguran que "quen é realmente daniño para o animal é a persoa, que nestes casos non só non se responsabiliza da maneira adecuada, senón que en ocasións adestra de maneira violenta ou somete a condicións extremas" ao animal. Un exemplo é o encadenamiento continuado, que "veterinarios e expertos en comportamento animal vinculan como fonte de problemas".

Os animalistas din que "esquecer" que moitos concellos e a propia Xunta "ignoraron deliberadamente", en "non poucas ocasións", o "descontrol" existente cos animais. Respecto diso, referíronse a que "apenas se produciron inspeccións 'in situ'" e que "aqueles casos máis evidentes de problemas no benestar ou coidados dos animais non adoitan finalizar cun expediente sancionador".