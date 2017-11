Detidos dous veciños da Guarda (Pontevedra) por tráfico de drogas e intervidas doses de cocaína e heroína

A Guardia Civil detivo a dous veciños na localidade da Guarda (Pontevedra) acusados dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, ao habérselles intervido algo máis de 100 gramos de heroína e varias doses de cocaína.

Dous deetnidos na Guarda por tráfico de drogas. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon durante a madrugada do domingo cando unha patrulla de seguridade cidadá do Posto da Guardia Civil da Guarda detectou un vehículo que circulaba por unha céntrica rúa da localidade, ocupado por dous veciños sospeitosos de dedicarse á venda a distribución de estupefacientes na zona.

"A reacción do vehículo acelerando bruscamente a velocidade ao decatarse da presenza do vehículo oficial da patrulla, confirman en certo xeito as sospeitas e iníciase unha curta persecución ata que detén a súa marcha, xusto ao chegar á altura do domicilio do propietario, no mesmo núcleo urbano", relata o Instituto Armado.

A intención do propietario do vehículo, identificado como J.A.G., de 55 anos, de introducirse no interior do seu domicilio "foi abortada pola rápida reacción da patrulla" que, destaca a Guardia Civil, "non só permitiu a súa detención" como presunto autor dun delito de tráfico de drogas, senón que tamén se lle incautou unha bolsa que contiña 101,9 gramos de heroína.

Ao mesmo tempo procedeuse á detención do acompañante, I.G.M., de 49 anos, como coautor do mesmo delito, ao que, ademais, incautáronselle dúas dose de cocaína.

PUNTO DE VENDA DESARTICULADO

Con estas detencións, que se enmarcan dentro do programa de actuacións que se desenvolve para erradicar a venda de droga a pequena escala, a Guardia Civil considera desarticulado "un importante punto de venda e distribución de drogas no sur da provincia".

Os dous detidos, xunto coa droga incautada e o vehículo, que tamén foi intervido, estaba previsto que este luns pasasen a disposición do xulgado de Instrución de garda en Tui.