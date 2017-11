Denunciada por un delito contra a seguridade viaria a muller que percorreu 10 quilómetros en sentido contrario na AP-9

Axentes da Guardia Civil de Tráfico, pertencentes ao destacamento de Ferrol, remitiron na mañá deste luns ao Xulgado de Instrución Número 1 de Ferrol, en funcións de garda, o ateigado instruído contra unha veciña de Ferrol, J.C.L., de 53 anos de idade, acusada dun delito contra a seguridade viaria após ser localizada sobre as 19,30 horas do sábado 4 de novembro circulando pola autoestrada AP-9 en sentido contrario.

Ademais, a condutora obtivo resultado positivo en alcol, cunha taxa de 0,72 miligramos por litro de aire expirado, e positivo tamén en drogas, en THC, o principal composto psicoactivo do cannabis, polo que foi acusada dun delito contra a seguridade viaria.

A muller penetrouse na autoestrada á altura de Freixerio, en Narón (A Coruña), en dirección á cidade da Coruña, pero fíxoo polos carrís cara a Ferrol, após o que foi interceptada polos axentes á altura da peaxe de Vilar do Colo, en Fene (A Coruña), despois de percorrer un dez quilómetros.

REQUISADO O PERMISO DE CONDUCIR

Neste lugar, os efectivos da Guardia Civil de Tráfico comprobaron que durante o traxecto realizado en sentido contrario, o vehículo chocara con outro usuario a cuxo turismo lle causou danos de escasa consideración.

Como medida cautelar, após interceptar o vehículo, os axentes da Benemérita interviñéronlle á muller o permiso de condución, para a súa entrega no xulgado conxuntamente co atestado, mentres que o vehículo foi inmobilizado até a chegada dun familiar que se fixo cargo do mesmo.

O xulgado será o que decidirá as medidas a tomar, ben a celebración dun xuízo rápido, xa que o resultado na alcoholemia leva aparellado unha pena de entre tres e seis meses de cárcere, xunto cunha multa de seis a doce meses de privación, traballo comunitario de 30 a 90 días e a prohibición de conducir por un período de entre un e catro anos. En caso contrario, optaríase pola vía de dilixencias previas.