Imputan un delito contra a liberdade a dous detidos por reter a unha moza que traballa nun clube no Corgo (Lugo)

A Guardia Civil imputa un delito contra a liberdade aos dous homes detidos por reter a unha moza que traballa nun clube de alterne do Corgo (Lugo), feitos polos que se busca a unha terceira persoa.

Desde o sábado 4 de novembro permanecen detidos nas dependencias da Comandancia da Guardia Civil de Lugo dous mozos de nacionalidade romanesa, aos que se lles imputa un suposto delito contra a contra a liberdade.

Non consta no parte oficial, aclararon fontes da investigación, o delito de secuestro. Na madrugada do venres ao sábado varios individuos introducisen nun coche a unha moza, da mesma nacionalidade, cando saíra a fumar un pitillo dun local de alterne no municipio do Corgo. A súa desaparición foi denunciada por unha compañeira e o xerente do establecemento.

Ese mesmo sábado pola tarde a muller apareceu na Estación de Autobuses de Lugo, despois de coller un autocar en Santiago de Compostela. Esa xornada foron detidos os dous mozos en Betanzos (A Coruña) e trátase de localizar a unha terceira persoa.

Fontes da investigación manifestaron que descoñecen a día de hoxe se entre o tres homes algún deles mantivo unha relación anterior coa moza romanesa.

As mesmas fontes comentaron que se manteñen abertas "varias liñas de investigación", unha delas relacionada co traslado de prostitutas dun local a outro.

Está previsto que os dous homes detidos pasen o martes a disposición do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, que leva a instrución. O xulgado decretou o segredo de sumario sobre as investigacións.