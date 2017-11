Melloran a calidade nutricional da carne de tenreira galega cunha dieta de bagazo de uva

A calidade nutricional da carne de tenreira suprema galega aumenta con suplementos de bagazo de uva tinta na súa dieta. Así o comprobaron científicos do Centro Tecnolóxico da Carne en Ourense tras levar a cabo un experimento con 40 tenreiros.

Tenreira galega.

Os autores do estudo salientan que até o de agora non había investigacións previas sobre a suplementación da dieta da tenreira con subprodutos de alto poder antioxidante. O seu obxectivo foi mellorar a calidade nutricional da carne de tenreira mediante o valor engadido de subprodutos do sector vitivinícola, avaliando o efecto do bagazo de uva como suplemento na dieta de tenreira sobre a calidade da carne.

Os científicos aplicaron durante dous meses catro tratamentos distintos nos animais, cun 0%, 33%, 66% e 100% de bagazo. Unha vez que se sacrificaron os animais, analizouse o efecto do nivel de inclusión do bagazo de uva no perfil de ácidos graxos. E comprobaron que a maior administración de suplementos (100%) de bagazo de uva en tenreiros contribuíu a que o contido de ácidos graxos saturados fose menor na graxa intramuscular, mellorando as características nutricionais da carne de tenreira.

"A suplementación na dieta dos tenreiros con maior proporción de bagazo favorece o maior grao de insaturación dos lípidos intramusculares, transfiriéndolles mellores propiedades nutricionais á carne", conclúen os autores deste recente estudo, liderado pola investigadora Teresa Moreno.