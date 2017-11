Os donos dos cans de Covelo levaban poucos anos nesa casa e veciños advertíronlles do perigo

Os donos dos dous cans que atacaron a unha muller no municipio pontevedrés de Covelo apenas levaban uns dous anos na casa veciña á de María Dores Álvarez, a muller que foi atacada polos cans na tarde noite do sábado deixándoa ferida moi grave.

O rexedor de Covelo, Juan Pablo Castelo Amigo, confirmou a Europa Press que, ademais, varios veciños advertiran ao dono dos cans do perigo que observaban nos cans, unha situación que coñeceu agora que se produciu o ataque.

Os dous cans non contaban con microchip e non estaban anotados no rexistro de animais potencialmente perigosos do Concello. Así mesmo, o Consistorio tampouco contaba con ningunha denuncia previa sobre a situación, como tampouco tiña constancia a Garda Civil, que se fixo cargo da investigación antes de enviar as dilixencias ao xulgado.

Na casa onde se atopaban os cans vive un home, pero o dono dos cans atribúese a outro home máis novo que acudía a miúdo ao barrio das Barreiras, na parroquia de Santa Mariña do municipio de O Covelo.

De feito, son veciños recentes dese lugar e o rexedor nin sequera tivera polo momento contacto con eles. Así, indicou que poida que vivan na casa desde fai dúas ou tres anos como máximo e os cans poderían estar alí desde hai apenas uns meses, catro ou cinco.

A vítima do ataque, á que tiveron que amputar as dúas pernas desde os xeonllos nunha acción de urxencia, permanecía moi grave na mañá deste luns e a familia atópase "esnaquizada".