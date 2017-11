Feridas dúas persoas nun choque en Sanxenxo (Pontevedra) e outra nunha colisión no Porriño

Dúas persoas resultaron feridas nun choque rexistrado na mañá deste luns en Sanxenxo (Pontevedra) e outra nunha colisión ocorrida no Porriño.

Segundo informou o 112 Galicia, unha colisión entre dous turismos ocorrida en Sanxenxo saldouse con dúas persoas feridas no quilómetro 12 da PO-550, en Rouquixe, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo.

Os efectivos da Policía Local da localidade alertaron da situación ao 112 Galicia ás 10,40 horas deste luns. Segundo indicouse, na zona producíronse retencións de tráfico.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou do ocorrido ao 061, aos Bombeiros do Salnés e á Guardia Civil de Tráfico.

Mentres, no municipio pontevedrés do Porriño tivo lugar este luns unha colisión, nesta ocasión entre un camión e un turismo, que se saldou cunha persoa ferida.

O accidente produciuse nunha estrada próxima ao polígono industrial da localidade. Un particular explicou o ocorrido ao 112 Galicia ás 10,20 horas deste luns.

Por parte do CIAE do 112 informouse ao 061, aos Bombeiros de Baixo Miño, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.