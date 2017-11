Abren vía penal para o dono dos cans de Covelo ao que investigan por delito de lesións graves por imprudencia

A Garda Civil de Pontevedra abriu a vía penal contra o dono dos dous cans que atacaron na tarde noite do sábado a unha muller de 82 anos no municipio pontevedrés de Covelo.

Así, o home, de ao redor dos 40 anos, está investigado por un delito de lesións graves por imprudencia, segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación. As dilixencias tramitaraas agora os xulgados de Ponteareas (Pontevedra).

Ademais, tamén se abriu un expediente pola vía administrativa por este caso, xa que os cans non tiñan microchip, nin cartilla sanitaria nin estaban anotados no rexistro municipal de cans potencialmente perigosos, segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación.

Segundo confirmou a Europa Press o alcalde de Covelo, Juan Pablo Castelo Amigo, a persoa que vivía na casa veciña á a de María Dolores Álvarez, a vítima dos ataques de 82 anos, é un home maior, pero outro máis novo o dono dos cans, acudía a miúdo á vivenda.

A muller, do barrio das Barreiras, foi atacada na tarde noite do sábado polos dous cans, que a deixaron ferida moi grave. Como consecuencia, á muller, ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tivéronlle que amputar as dúas pernas desde o xeonllo.

ADVERTENCIAS PERO SEN DENUNCIAS

O rexedor de Covelo, Juan Pablo Castelo Amigo, confirmou a Europa Press que, ademais, varios veciños advertiran ao dono dos cans do perigo que observaban nos cans, unha situación que coñeceu agora que se produciu o ataque.

O Consistorio tampouco contaba con ningunha denuncia previa sobre a situación, como tampouco tiña constancia a Garda Civil, que se fixo cargo da investigación antes de enviar as dilixencias ao xulgado.

POUCOS ANOS

De feito, son veciños recentes dese lugar cos que o rexedor nin sequera tivera polo momento contacto. Así, o alcalde indicou que poida que vivan na casa desde fai dúas ou tres anos como máximo e os cans poderían estar alí desde hai apenas uns meses, catro ou cinco.

A vítima do ataque permanecía moi grave na mañá deste luns e os familiares, tal e como manifestou o alcalde, amigo da familia, atópanse "esnaquizados".