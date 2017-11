En Marea pedirá nas súas emendas aos orzamentos 5,6 millóns de euros máis para proxectos en Santiago de Compostela

En Marea pedirá nas súas emendas aos orzamentos da Xunta para 2018 incluír distintas partidas que suman un total de 5,6 millóns máis para poder facer fronte a reclamacións "históricas" do Concello de Santiago, como a capitalidade ou a construción dunha residencia no barrio de Fontiñas.

Diso informaron este luns en rolda de prensa o alcalde da localidade, Martiño Noriega, e a edil de facenda, María Rozas, que estiveron acompañados polos deputados do partido instrumental Antón Sánchez, Luca Chao e Manuel Lago.

Na súa intervención, o rexedor compostelán valorou que as contas autonómicas para 2018 reflictan "obrigacións" en cuestións de infraestruturas como a variante de Aradas, a ampliación de Lamas de Abade ou a intermodal. Con todo, asegurou que se "botan en falta" "compromisos históricos" coa cidade.

Ante iso, segundo explicou a edil María Rozas, En Marea proporá para a ciudade un incremento de "un 25% máis" do que actualmente se destina a Santiago de Compostela a través de nove emendas que teñen un carácter "social".

NOVE EMENDAS

En concreto, propoñen aumentar até 5,5 millóns os 2,3 millóns que actualmente Santiago recibe por ser a capital de Galicia, a ampliación do conservatorio de música e da Escola Oficial de Idiomas, a construción dunha residencia de maiores no barrio de Fontiñas, así como a habilitación dunha casa de día e centro de días para maiores.

Ademais, tras consensuar as propostas co Consistorio compostelán, o partido instrumental tamén pedirá á Xunta a creación de seis vivendas de saída para persoas sen fogar, que destine o 1% dos fondos previstos nas contas a políticas de igualdade, a posta en marcha da escola de Santa Susana ademais da habilitación de vivenda de protección oficial na cidade.

Respecto diso, a deputada de En Marea Luca Chao puxo en valor a colaboración entre o goberno municipal de Santiago e o grupo parlamentario ao asegurar que "a intelixencia colectiva" é a liña de traballo que debe primar para "pór toda a capacidade política ao servizo das demandas da cidadanía".

Tras iso, manifestou que, despois de dialogar co Concello, vese como "a proposta de orzamentos" presentada polo Goberno galego "non é suficiente" e "non serve". "É insuficiente, non vai axudar a mellorar a vida da xente porque son insolidarios", incidiu para subliñar que "En Marea non se resigna a que isto sexa así".

FONDOS EDUSI

Por outra banda, na rolda de prensa, o alcalde destacou a importancia dos 10 millóns de euros procedentes dos fondos europeos Edusi para realizar distintas actuacións na cidade.

"Empézanse a desbloquear obras importantes", manifestou o alcalde que, con todo, recoñeceu que a tramitación está a ser máis lenta do que ao Consistorio lle gustaría.