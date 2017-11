A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, denunciou a "involución democrática" que, ao seu xuízo, está a vivir España após a aplicación do artigo 155 en Cataluña e o posterior ingreso en prisión de exconselleiros do Goberno catalán, á vez que advertiu do "espertar dese franquismo que esta invernando".

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

"É o que está a conseguir o tridente PP, PSOE e Ciudadanos", dixo en alusión ao seu apoio á aplicación do artigo 155 en Cataluña e coincidindo coa presentación da conferencia que o 20 de novembro celebrarase no Parlamento europeo sobre o franquismo.

Respecto diso, advertiu de que o sucedido en Cataluña e a posterior resposta do Goberno central está a supor "dar ás á extrema máis dereita". En particular, pediu ao PSOE facer unha reflexión.

"Preocúpame ver a partidos de esquerda á beira de pancartas con señores que defenden o franquismo", insistiu a portavoz nacional do BNG após as mobilizacións convocadas en Cataluña en resposta ás levadas a cabo, á súa vez, por grupos independentistas.