O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, criticou este luns que a Xunta mantén "dous asesores por cada alto cargo" despois de constatar que o gasto nese tipo de persoal de confianza "supera amplamente" ao que supoñen os postos directivos.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Por ese motivo, na súa emenda transversal aos orzamentos autonómicos para 2018, o PSdeG reclama que se reduza o número de contratados para esta labor ata que constitúan "a metade" dos altos cargos do Goberno galego.

En concreto, segundo as estimacións dos socialistas en base a unha retribución media anual de 56.000 euros, os case 4,15 millóns que a Xunta destina a pagar aos seus altos cargos reflicten un total de 73 contratados para este fin.

Para o persoal de gabinete, en cambio, a suma elévase por encima dos cinco millóns de euros a pesar de que o seu soldo medio sitúase nos 30.000 euros ao ano. Así as cousas, a cantidade de asesores contratados chegaría aos 168.

Con estas cifras, que Leiceaga xulgou en rolda de prensa que "non son razoables", requiriu ao Executivo autonómico que realice "un esforzo de austeridade" como o que se estivo pedindo aos cidadáns durante os últimos tempos.

OBTER 550 MILLÓNS

Xunto co aforro na partida de asesores, o dirixente socialista demandou tamén unha redución nas destinadas a "publicidade e propaganda". En concreto, co recorte en gastos "innecesarios", obteríanse preto de 180 millóns, segundo os seus cálculos.

Ademais, o PSdeG propón obter algo máis de 350 millóns de euros adicionais a través de modificacións nos impostos sobre a Renda e o Patrimonio, ao obxecto de introducir unha maior "progresividade" e así aliviar a "desigualdade".

Como detallou Leiceaga, trátase de fixar un tramo específico no IRPF para aqueles traballadores que perciben máis de 47.000 euros, como xa existe noutras autonomías, e de rebaixar o mínimo exento no Patrimonio de 700.000 a 400.000 euros (máis a vivenda habitual). En paralelo, aposta por introducir un imposto de carácter ambiental.

PRIORIDADES

Con eses 550 millóns de euros adicionais que os socialistas obterían para as contas públicas sumando o recorte en gasto "innecesario" e as reformas fiscais, avogan por reforzar as políticas de emprego, os servizos básicos, a loita contra a pobreza e as desigualdades sociais e os programas ambientais.

A modo de exemplo, Leiceaga propuxo mellorar os programas de idiomas a través de viaxes ao estranxeiro para os alumnos da educación pública e deseñar un programa de bolsas para posgraduados universitarios.

Tamén expuxo actuacións ambientais dirixidas á loita contra os incendios forestais, centradas na prevención; así como melloras no tratamento das augas e o saneamento. Ademais, pensando no impulso da economía, reclamou medidas para reforzar o I+D+i e cambios na política de vivenda da Xunta.

RESPOSTA DO PPDEG

Fronte á emenda de totalidade avanzada polo PSdeG e preguntado pola denuncia dos socialistas en relación ao número de asesores, o portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, defendeu que, baixo o mandato de Alberto Núñez Feijóo, acometéronse "diminucións moi significativas no apartado de persoal".

De feito, mostrouse convencido de que, en "calquera comparación" entre a actual estrutura da Xunta, co persoal de confianza correspondente, e a que había "fai unha década", cando gobernaba o bipartito, sería "claramente vantaxosa" para o actual goberno. "É unha crítica facilmente rebatible", remarcou, antes de incidir en que, probablemente, a emenda de totalidade do PSdeG non se sustenta unicamente nesta cuestión.

A continuación, acerca das modificacións fiscais que expoñen os socialistas, avanzou que o PPdeG "analizará todas as emendas", pero farao "desde a tranquilidade" de que Galicia conta xa "cun sistema fiscal ben adaptado" á situación económica actual. Así, destacou a redución "progresiva" de impostos e, no seu conxunto, a política fiscal do Goberno de Feijóo.

Finalmente, Puy lembrou que o debate de totalidade dos orzamentos galegos para 2018 celebrarase no pleno do 20 de novembro e destacou que as comparecencias por parte dos distintos departamentos da Xunta e entidades conclúen este luns "con normalidade", salvo "o incidente" da ausencia da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e o seu homólogo en Lugo, Darío Campos, ambos os dous socialistas.